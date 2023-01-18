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Расследование падения вертолета в Броварах может занять несколько месяцев, - главред Defense Express Катков

18 января, 2023 среда
17:07
Общество

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что подготовка документа и определение причины трагедии в Броварах может занять несколько месяцев

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если брать общий мировой опыт, такие расследования продолжаются не день, не два и даже не один - два месяца. Это крайне основательный объем работ, касающийся выявления всех возможных гипотетических, теоретических причин авиакатастрофы и главное - это предотвращение таких трагедий в дальнейшем", – подчеркнул Катков.

Главный редактор издания Defense Express также добавил, что подготовка документа и определение причины трагедии занимает несколько месяцев, чтобы сказать о предварительных результатах.

"Крайне важно дождаться официальных результатов относительно причины трагедии в Броварах", - подчеркнул Катков.

  • В среду, 18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины
  • Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети

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