Расследование падения вертолета в Броварах может занять несколько месяцев, - главред Defense Express Катков
Главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что подготовка документа и определение причины трагедии в Броварах может занять несколько месяцев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Если брать общий мировой опыт, такие расследования продолжаются не день, не два и даже не один - два месяца. Это крайне основательный объем работ, касающийся выявления всех возможных гипотетических, теоретических причин авиакатастрофы и главное - это предотвращение таких трагедий в дальнейшем", – подчеркнул Катков.
Главный редактор издания Defense Express также добавил, что подготовка документа и определение причины трагедии занимает несколько месяцев, чтобы сказать о предварительных результатах.
"Крайне важно дождаться официальных результатов относительно причины трагедии в Броварах", - подчеркнул Катков.
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