Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Расследование относительно полетов Зеленского на вертолетах ГСЧС и предоставление охраны СБУ семье Гогилашвили - это одно и то же, - политолог
Эксклюзив

Расследование относительно полетов Зеленского на вертолетах ГСЧС и предоставление охраны СБУ семье Гогилашвили - это одно и то же, - политолог

15 декабря, 2021 среда
17:33
Общество Андрей Рудык

Политолог Андрей Рудык сравнил расследование полетов президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Гуте на вертолетах ГСЧС и предоставление охраны СБУ для семьи экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.

Ведущий спросил об отношении политолога к расследованию Bihus.Info о том, что экс-замминистра МВД использовал охрану спецподразделения СБУ "Альфа".

"Отношусь негативно. Здесь стоит отметить, что все-таки грамотно атакуют президента. Вспомните расследование УП, которое то же было, там же били на эту тему. Президент воспользовался вертолетами ГСЧС, он не имел на это право, ради того, чтобы полететь на день рождения Ермака. Тема та же", - заявил Рудык.

Он предположил, что, возможно, с формальной точки зрения Гогилашвили и мог бы этим пользоваться.

"Проблема в злоупотреблении правом. И это людям преподносят, что это - основная проблема. Вас обманывают. Законы написаны под них, чтобы они могли жить в шоколаде", - подытожил политолог.

  • Напомним, журналисты "Украинской правды" сообщили, что Владимир Зеленский летал праздновать 50-летие главы Офиса президента Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах 19, 20, 21 и 22 ноября (по данным расследователей, в воскресенье глава государства отбыл в Киев, а затем в тот же день вернулся в Гуту). Журналисты считают, что президент и его гости, вероятно, передвигались к месту празднования на вертолете ГСЧС, а празднование длилось 4 дня.
  • 25 ноября Офис президента и Андрей Ермак ответили на расследование, заявив, что Зеленский был в резиденции в Гуте. Был ли с ним глава Офиса президента - в ОПУ не указали.
  • 26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил, что глава ОПУ Андрей Ермак был вместе с ним на госдаче в Гуте, Ивано-Франковской области, но не праздновал свой день рождения.
  • По данным журналистов проекта Bihus.info, семья замминистра МВД Александра Гогилашвили могла пользоваться бронированным автомобилем и охраной Службы безопасности Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

расследование
Змістовно з Єгором Чечериндою
Читайте также:
Микола Чорновол
12 декабря, 2021 воскресенье
В Египте погиб отец бывшей народной депутата Татьяны Чорновол
Олександр Гогілашвілі
14 декабря, 2021 вторник
Семья экс-заместителя Монастриского Гогилашвили могла использовать охрану СБУ, - Bihus.Info
Мурат Гассієв (праворуч) та Олександр Усик
14 декабря, 2021 вторник
Непобедимого украинца выводят на россиянина, которого Усик победил в бою за звание абсолютного чемпиона
Киев
+-1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.03
    Покупка 27.03
    Продажа 27.3
  • EUR
    Покупка 30.38
    Продажа 30.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
15 декабря
18:21
В Раде не найдется необходимое количество голосов в поддержку законопроекта о столице, - экс-нардеп Заружко
18:11
Зеленский Макрон
Обсудили евроинтеграцию, агрессию РФ и оборонную сферу: Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии Шольцем
18:04
сепар ООС
Оккупанты обстреляли из запрещенных минометов Первомайское, Луганское и Пески
17:50
PR
телевизор
Компания Xiaomi представила новые телевизоры с повышенным качеством картинки
17:46
вакцина
Вакцины от коронавируса могут быть неэффективны против штамма "Омикрон", если не ввести третью дозу, - исследование
17:42
Подвергал пыткам украинских военных и снимал "допросы" на видео: помощника диверсанта Безлера приговорили к 11 годам заключения
17:32
Кабмин одобрил программу развития народных промыслов на 2022-2025 годы
17:23
Зеленский и премьер Словении Янша подписали декларацию о поддержке украинской европерспективы
17:05
Ремонт Южного моста в Киеве: полиция разоблачила коммунальщиков на хищении бюджетных средств
17:04
В России полицейским разрешили вскрывать автомобили и проникать в квартиры
16:54
гривна
Поступающим с оккупированных территорий будут платить около 6 тыс. грн стипендии на подготовительных курсах
16:45
Польша
Польша изменила правила въезда для украинцев
16:37
Укрзализныця начала продажу билетов через мессенджеры Facebook и Apple
16:22
Заменят военкоматы: Кабмин регламентировал работу новых служб
16:05
В Черновцах полицейские задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови
16:04
Эксклюзив
нормандская четверка
Встречи в Нормандском формате без цели усиливают позицию РФ, - аналитик Горбач
16:00
Зеленский попросил президента Азербайджана о помощи в освобождении украинских пленников Кремля
15:59
Льюис Гамильтон
Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Гамильтон получил титул рыцаря-бакалавра
15:45
Сговор на почти полмиллиарда при закупке программного обеспечения: АМКУ оштрафовал семь компаний на более чем 105 млн грн
15:33
Оккупанты обстреляли Травневое и повредили два жилых дома
15:17
Телескоп ESO сделал самый подробный снимок черной дыры в центре Млечного пути: обнаружена новая звезда
15:09
"Метинвест" и SMS group подписали меморандум о декарбонизации производства
15:05
Эксклюзив
Два пути для Зеленского – стать Голобородьком или превратиться в Януковича
15:05
В НБА побили исторический рекорд по числу точных трехочковых
15:02
Йенс Столтенберг
Россия не имеет права диктовать Украине и Грузии выбор относительно вступления в альянс, - генсек НАТО
14:46
Еврокомиссия предлагает странам ЕС не продлевать долгосрочные контракты на импорт газа после 2049 года
14:32
Зеленский обсудил ситуацию на границе Украины с президентом Европейского совета
14:30
Кабмин согласовал назначение Богдана Синегубова главой Харьковской ОГА
14:19
"Кто с оружием пересечет границу Украины, будет уничтожен как бешеный пес": Цымбалюк сказал, из-за чего РФ упрекает его в экстремизме
14:18
Кубок Украины: состоялась жеребьевка 1/4 финала
14:07
На официальном сайте Украины появился седьмой язык – иврит
14:07
Путин и Си Цзиньпин провели видеопереговоры на фоне напряженности отношений с Западом
13:48
Омікрон
В Литве подтвердили первые случаи инфицирования на "Омикрон"
13:34
Наталья Диденко
Украину накроют дождь и снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 16 декабря
13:31
карантин
Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года
13:31
Серхио Агуеро
Аргентинский форвард "Барселоны" объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
13:22
Доллар на 27 млрд грн: в Кривом Роге чиновники разворовывали деньги на строительстве дорог
13:16
РФ передала США предложения по гарантиям безопасности, - Кремль
13:00
Ужесточенная ответственность за нарушения в градостроительстве: Рада приняла законопроект в первом чтении
13:00
Президент WBC заявил о намерении устроить бой Уайлдера с обидчиком Джошуа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV