Расследование относительно полетов Зеленского на вертолетах ГСЧС и предоставление охраны СБУ семье Гогилашвили - это одно и то же, - политолог

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



Ведущий спросил об отношении политолога к расследованию Bihus.Info о том, что экс-замминистра МВД использовал охрану спецподразделения СБУ "Альфа".



"Отношусь негативно. Здесь стоит отметить, что все-таки грамотно атакуют президента. Вспомните расследование УП, которое то же было, там же били на эту тему. Президент воспользовался вертолетами ГСЧС, он не имел на это право, ради того, чтобы полететь на день рождения Ермака. Тема та же", - заявил Рудык.



Он предположил, что, возможно, с формальной точки зрения Гогилашвили и мог бы этим пользоваться.



"Проблема в злоупотреблении правом. И это людям преподносят, что это - основная проблема. Вас обманывают. Законы написаны под них, чтобы они могли жить в шоколаде", - подытожил политолог.

Напомним, журналисты "Украинской правды" сообщили, что Владимир Зеленский летал праздновать 50-летие главы Офиса президента Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах 19, 20, 21 и 22 ноября (по данным расследователей, в воскресенье глава государства отбыл в Киев, а затем в тот же день вернулся в Гуту). Журналисты считают, что президент и его гости, вероятно, передвигались к месту празднования на вертолете ГСЧС, а празднование длилось 4 дня.

25 ноября Офис президента и Андрей Ермак ответили на расследование, заявив, что Зеленский был в резиденции в Гуте. Был ли с ним глава Офиса президента - в ОПУ не указали.

26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил, что глава ОПУ Андрей Ермак был вместе с ним на госдаче в Гуте, Ивано-Франковской области, но не праздновал свой день рождения.

По данным журналистов проекта Bihus.info, семья замминистра МВД Александра Гогилашвили могла пользоваться бронированным автомобилем и охраной Службы безопасности Украины.