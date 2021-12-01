Расследование о Путине, Гордон и "Холостяк": YouTube опубликовал список самых популярных видео в Украине в 2021 году

Об этом говорится в блоге Google Украина.



По данным компании, украинцы чаще всего смотрели интервью с известными личностями и развлекательный контент. Первым по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике.



На втором месте по популярности оказался выпуск российского шоу "Что было дальше" с участием российских блоггеров, а на третьем – интервью украинского видеоблогера Ивана Рудского (EeOneGuy) российскому журналисту Юрию Дудю.



Десять самых популярных видео в Украине в 2021 году:





Кроме того, компания опубликовала десять самых популярных музыкальных видео: