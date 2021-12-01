Расследование о Путине, Гордон и "Холостяк": YouTube опубликовал список самых популярных видео в Украине в 2021 году
Компания Google представила список видео, которые за 2021 год набрали больше всего просмотров в Украине
Об этом говорится в блоге Google Украина.
По данным компании, украинцы чаще всего смотрели интервью с известными личностями и развлекательный контент. Первым по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике.
На втором месте по популярности оказался выпуск российского шоу "Что было дальше" с участием российских блоггеров, а на третьем – интервью украинского видеоблогера Ивана Рудского (EeOneGuy) российскому журналисту Юрию Дудю.
Десять самых популярных видео в Украине в 2021 году:
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- Ивангай – где он пропадал / в Дудь
- Папик – 1 серия – 2 сезон | Премьера сериала 2021
- ВЛАСТЬ А4 Стал привидением на 24 Времена!
- Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
- MORGENSHTERN. Фото члена, в лужайке мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
- ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро – Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ВРЕМЯ) [prod. Капуста]
- ШОУ «МАСКА» | ВЫПУСК 1. СЕЗОН 1
- LOBODA – Родной (Премьера клипа, 2021)
- Султан Лагучев – Горький вкус | Премьера клипа 2021
- Minelli - Rampampam | Official Video
- MORGENSHTERN – ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
- NK | НАСТЬ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО
- Тина Кароль – Скандал (Премьера 2021)
- Max Barskih & Zivert - Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
- Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
- Супер Жорик – Чао! Чао! Премьера клипа 2021 Wellboy - Гуси
- Wellboy - Гуси
- Напомним, 1 декабря 2020 года компания Google представила традиционный ежегодный рейтинг самых популярных музыкальных видео 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров среди украинцев. Из украинских исполнителей в рейтинг попал только один видеоклип - Monatik и Веры Брежневой "Вечериночка".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.05
- Актуальное
- Важное