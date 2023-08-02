Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Расследование хищения 13,8 млрд грн Укрнафты завершено, в деле 8 подозреваемых

Расследование хищения 13,8 млрд грн Укрнафты завершено, в деле 8 подозреваемых

2 августа, 2023 среда
17:12
Криминал

Правоохранители завершили расследование в отношении 8 человек, подозреваемых в завладении имуществом и средствами Укрнафты более чем на 13,8 млрд грн

Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро.

"1 августа 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 8 человек в завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта" (50%+1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") на сумму свыше 13,8 млрд грн", - говорится в заявлении.

Подозреваемые:

  • бывший глава правления ПАО "Укрнафта";
  • бывший заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефти и газопереработки ПАО "Укрнафта";
  • бывшая руководительница отдела контроля учета и поставки нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафта";
  • бывшие директора 5 коммерческих предприятий.

По данным следствия, в течение марта-августа 2015 года несколько ООО выиграли аукционы по продаже нефти. ПАО "Укрнафта" заключила с ними договоры купли-продажи и поставила сырья на сумму более 10,7 млрд грн.

Согласно постановлению Кабинета Министров, нефть можно поставлять только после полной оплаты заказчиком, но Укрнафта поставила сырье без получения денег в полном объеме. Сырье переработали на Кременчугском НПЗ, а нефтепродукты продали на АЗС по всей стране.

Кроме того, в июле 2015 года Укрнафта заключила 70 договоров покупки нефтепродуктов с другим ООО со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость в сумме более 3,06 млрд.грн. Затем были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки продлили до конца 2018 года. Однако компания так и не получила нефтепродукты. Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний.

Таким образом, общая сумма имущества и средств, которыми завладели по двум эпизодам, превышает 13,8 млрд грн.

"По материалам уголовного производства Национальное бюро добилось через суд аннулирования 60 соглашений на почти 3 млрд грн, заключенных между ПАО "Укрнафта" и одной из компаний-поставщиков нефтепродуктов - ООО "Котлас". Кроме того, благодаря расследованиям НАБУ более 3,5 млрд грн уже возмещены Укрнафте. Эти средства поступили в погашение долга, возникшего в результате противоправных действий ряда лиц. Проекты уведомлений о подозрении в отношении них были составлены осенью 2019 года и подписаны только после назначения новоизбранного руководителя САП", - объясняют в ведомстве.

Сообщается, что компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы "Приват".

Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • 3 сентября 2022 года НАБУ объявило о подозрении бывшему председателю правления Укрнафты, который вместе с рядом других лиц может быть причастен к выводу из компании 13,3 млрд грн.

Новости
Нафтогаз
нафта
Экономика
Читайте также:
Олександр Усик
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
шенгенська віза шенген
1 августа, 2023 вторник
Граждан Украины и других стран с безвизом с 2024 года обязут оформлять электронное разрешение на въезд в ЕС
F-35
1 августа, 2023 вторник
Немецкий концерн Rheinmetall начал строительство завода по производству частей истребителя F-35
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.86
    Покупка 36.86
    Продажа 37.57
  • EUR
    Покупка 40.77
    Продажа 41.76
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
2 августа
18:03
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Военные не делятся на "боевых" и "тыловых"
17:36
РФ готовит дискредитационные кампании по Украине в Германии, Франции, Израиле и США, - разведка
17:30
Эксклюзив
Юлия Тимошенко
Никакие гарантии безопасности не могут заменить членство в НАТО, - народный депутат Тимошенко
17:22
Оккупанты снова заявили, что их корабль атаковали безэкипажным катером: обвиняют Украину
17:13
За 10 лет госбюджет потерял 3 млрд грн от неурегулированности работы криптобирж, - БЭБ
16:52
Местами дожди и грозы: прогноз погоды на 3 августа от Натальи Диденко.
16:48
Россияне планируют за лето вывезти с оккупированных территорий еще 10 тысяч украинских детей, - Центр нацсопротивления
16:45
"Это мой путь": Усик снова заговорил о президентских амбициях
16:36
На Мелитопольском направлении оккупанты подорвались на собственных минах, - мэр Федоров
16:31
ЦИК признал Наталью Локтионову избранной нардепом вместо "слуги" Аристова
16:27
"Реал" продает Лунина: испанцы назвали цену за украинского вратаря
16:23
Эксклюзив
Так называемые элитные подразделения армии РФ не хотят идти на передовую, - Гуменюк
16:18
Жена судьи ВАКС Бицюка имела доступ к материалам антикоррупционных дел и помогала писать решения, - Слідство.Інфо
16:04
В Украине сертифицировали первую машину для разминирования украинского производства
16:02
OPINION
Штраф на 51 гривну за Лепса. Этот мудак тупо ржет
15:46
В Укргидроэнерго рассказали, сколько времени понадобится на восстановление Каховской ГЭС
15:43
Оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал к изменению границ Украины: пророссийскому военкору объявили подозрение
15:42
"єОселя": в Дии расширили список тех, кто может получить льготный кредит на жилье
15:37
МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента с вертолетами
15:33
Киевская ОВА заключила меморандум о сотрудничестве с ОО "Мечта детей Украины": совместно будут помогать семьям погибших героев
15:27
Минобороны будет судиться с Госаудитслужбой из-за решений по поставщикам
15:27
Обновлено
Российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море, залп 12 "калибров"
15:20
Эксклюзив
РФ не прекращает штурмовать Белогоровку на Луганщине ни на минуту, - председатель ОВА Лысогор
15:02
Избрание главы НАПК, возобновление декларирования имущества, усиление САП и АРМА: послы G7 сделали заявление о восстановлении Украины
14:57
Ответ на неуважение Москвы: глава МИД Молдовы прокомментировал сокращение количества дипломатов из РФ
14:49
В Украине в течение суток дважды отключалась электролиния из-за аварии в Беларуси
14:40
Эксклюзив
Оккупанты нервничают, потому что не знают, на каком участке фронта ВСУ применят до сих пор не привлеченные резервы, - военный эксперт Селезнев
14:10
Военнослужащие-депутаты Киевсовета год не являлись на военную службу: объявлено подозрение командировавшему их командировщику
14:07
Россия начала военно-морские учения в Балтийском море
14:07
OPINION
Чем вредны заявления об "украинцы заслужили войну"?
13:59
Сбор на дроны для контрнаступления
13:49
У Эрдогана заявили о договоренности с Путиным по поводу визита в Турцию
13:35
ЧВК Вагнера
Наемники ЧВК Вагнера строят укрепление на полигоне в Беларуси, - Радио Свобода
13:34
Посол США в ООН о зерновом соглашении: видим признаки заинтересованности РФ в возвращении к дискуссиям
13:13
Президент Чехии разрешил 14 гражданам вступить в ВСУ
12:59
Андрей Ермак
Ермак назвал три уровня стратегии Украины по реализации Формулы мира и цели встречи в Саудовской Аравии
12:59
Трамп выдвинули федеральное обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года
12:50
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 18-24 июля: на фронте идет размен контрнаступлениями. У ВСУ есть успехи и потери
12:45
В МИД Польши заявили, что отношения с Украиной сейчас "являются не самыми лучшими"
12:45
ВМС Украины об ударе по кораблям Черноморского флота РФ: не имеем никакого отношения, не вооружены такими дронами
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV