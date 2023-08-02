Расследование хищения 13,8 млрд грн Укрнафты завершено, в деле 8 подозреваемых
Правоохранители завершили расследование в отношении 8 человек, подозреваемых в завладении имуществом и средствами Укрнафты более чем на 13,8 млрд грн
Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро.
"1 августа 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 8 человек в завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта" (50%+1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") на сумму свыше 13,8 млрд грн", - говорится в заявлении.
Подозреваемые:
- бывший глава правления ПАО "Укрнафта";
- бывший заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефти и газопереработки ПАО "Укрнафта";
- бывшая руководительница отдела контроля учета и поставки нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафта";
- бывшие директора 5 коммерческих предприятий.
По данным следствия, в течение марта-августа 2015 года несколько ООО выиграли аукционы по продаже нефти. ПАО "Укрнафта" заключила с ними договоры купли-продажи и поставила сырья на сумму более 10,7 млрд грн.
Согласно постановлению Кабинета Министров, нефть можно поставлять только после полной оплаты заказчиком, но Укрнафта поставила сырье без получения денег в полном объеме. Сырье переработали на Кременчугском НПЗ, а нефтепродукты продали на АЗС по всей стране.
Кроме того, в июле 2015 года Укрнафта заключила 70 договоров покупки нефтепродуктов с другим ООО со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость в сумме более 3,06 млрд.грн. Затем были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки продлили до конца 2018 года. Однако компания так и не получила нефтепродукты. Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний.
Таким образом, общая сумма имущества и средств, которыми завладели по двум эпизодам, превышает 13,8 млрд грн.
"По материалам уголовного производства Национальное бюро добилось через суд аннулирования 60 соглашений на почти 3 млрд грн, заключенных между ПАО "Укрнафта" и одной из компаний-поставщиков нефтепродуктов - ООО "Котлас". Кроме того, благодаря расследованиям НАБУ более 3,5 млрд грн уже возмещены Укрнафте. Эти средства поступили в погашение долга, возникшего в результате противоправных действий ряда лиц. Проекты уведомлений о подозрении в отношении них были составлены осенью 2019 года и подписаны только после назначения новоизбранного руководителя САП", - объясняют в ведомстве.
Сообщается, что компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы "Приват".
Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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3 сентября 2022 года НАБУ объявило о подозрении бывшему председателю правления Укрнафты, который вместе с рядом других лиц может быть причастен к выводу из компании 13,3 млрд грн.
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