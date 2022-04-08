Рассказывал оккупантам о военных подразделениях и системах связи Украины: должностному лицу Нацгвардии объявили подозрение в госизмене

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.



По данным следствия, подозреваемый, находясь на административной должности в Нацгвардии Украины, умышленно оказывал представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.



"Он собирал с целью передачи и передавал сведения о деятельности подразделений ВСУ, служебную информацию, используемую в Нацгвардии и касающуюся вопросов развертывания систем связи и информационных систем, а также работы подразделений связи НГУ, ВСУ", - говорится в сообщении.



Там добавили, что подозреваемый предоставлял россиянам информацию о проведении учений в ВСУ, фотоизображении и координатах воинских частей.



В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

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