Рассказывал оккупантам о военных подразделениях и системах связи Украины: должностному лицу Нацгвардии объявили подозрение в госизмене
Правоохранители задержали чиновника Нацгвардии, ему объявлено подозрение в госизмене
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.
По данным следствия, подозреваемый, находясь на административной должности в Нацгвардии Украины, умышленно оказывал представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
"Он собирал с целью передачи и передавал сведения о деятельности подразделений ВСУ, служебную информацию, используемую в Нацгвардии и касающуюся вопросов развертывания систем связи и информационных систем, а также работы подразделений связи НГУ, ВСУ", - говорится в сообщении.
Там добавили, что подозреваемый предоставлял россиянам информацию о проведении учений в ВСУ, фотоизображении и координатах воинских частей.
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.63
- Актуальное
- Важное