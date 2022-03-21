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Рассказать миру личные истории о варварстве РФ: Минкульт запустил платформу #МояВойна

21 мартa, 2022 понедельник
14:47
Культура Женщина ребенок война с Россией

Министерство культуры и информационной политики запустило платформу Моя Война. Благодаря ей каждый украинец может описать реальные факты и личные переживания войны, начатой Российской Федерацией против Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства в Telegram.

"Расскажи собственную историю о войне в Украине. Так ты поможешь убедить международных партнеров, больше помогать Украине!" - говорится в сообщении.

Платформа #МояВойна доступна по ссылке. Также создали видеоинструкцию.
Все корреспонденты проходят модерацию перед тем, как история станет доступна на весь мир, чтобы другие пользователи платформы были уверены, что это пишут реальные люди.

Кроме текста, к личной истории можно также добавить видео или фото подтверждения военных преступлений, совершаемых российскими военными.

"Любой гражданин любой страны мира сможет увидеть и прочесть реальные свидетельства людей, которые своими глазами видели циничность и варварство России. Наши с вами показания", - добавляют в сообщении.

  • Напомним, глава Минкульта Александр Ткаченко вместе с министрами культуры ЕС обращаются в ЮНЕСКО с инициативой сменить место проведения 45-й сессии Комитета всемирного наследия.
  • В Украине начали проект "Присоединяйся: вместе мы сильны", который собирает и показывает яркие примеры борьбы на "гражданском фронте", превращая их в мощные короткометражки и видеоработы.

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