Об этом в эфире Эспрессо заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

По его мнению, распространение информации о якобы украинской "грязной бомбе" - это абсолютно сознательный обходной маневр РФ.

Посмотрим, чего Россия достигла?

Во-первых, Шойгу звонит по телефону министрам обороны стран Запада, затем звонит руководитель российского Генштаба. Уже с ними начали разговаривать и получили возможность поднять вопрос, кроме бреда с "грязной" бомбой. Второй момент – это разговоры отвлекают

и перефокусируют внимание. Например, с яростных ударов по критической инфраструктуре", - отметил Климкин.

По мнению экс-министра, эти удары, чтобы оставить нас без тепла и электричества на эту зиму – наиболее показательная форма российского геноцида.

"Третье – это сознательные разговоры, чтобы отвлечь от подготовки российских наступлений, в частности с Севера. Я думаю, что они будут пытаться бить по критической инфраструктуре, а затем зимой будут пытаться бить по району Ровенской АЭС. Чтобы окончательно положить нашу энергетическую систему и заставить снова разговаривать на их условиях. Я бы не недооценивал того, что делает Россия - они к этому совершенно сознательно подготовились. Нам нужно понимать, что весь этот бред отвлекает внимание мира. На это теряется время, об этом все думают вместо реальных намерений кремля. Нам нужно быть к этому готовыми и работать исходя из этого", - подытожил Климкин.