Расширяется список стран, которые честно говорят, что война должна остановиться, - Зеленский рассказал о разговоре с президентом Колумбии

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.



"Говорил сегодня с Президентом Колумбии. Очень благодарен ему за поддержку и солидарность с Украиной. Расширяется перечень стран, которые честно говорят, что свобода имеет значение, а война должна остановиться", - рассказал Зеленский.



Президент также отметил о "приятном разговоре" с Джонсоном.



"Говорил также с Премьер-министром Британии Джонсоном. Предметно, приятно. Договорились о новой оборонной поддержке для Украины. Новый пакет. Очень ощутимая поддержка. Также об усилении санкций против России. Очень ощутимо. Согласили общие шаги для достижения мира. Благодарен Борису за лидерство! Историческое лидерство. Уверен в этом", - говорится в обращении Владимира Зеленского.





3 апреля президент Украины Владимир Зеленский осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает действия Путина.

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