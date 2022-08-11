Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"В Копенгагене начинает работу конференция на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Обсуждается дальнейшая поддержка нашего государства в этой войне, в частности оружием. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что только обеспечением проигрыша России на поле боя, только российскими потерями – военными, политическими, экономическими – можно приблизить возвращение безопасности для Украины и всей Европы", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул: чем больше оружия получит Украина, чем больше военно-технической и финансовой поддержки, тем быстрее и наши люди и все европейцы снова смогут ощутить покой и стабильность жизни.

10 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправит Украине еще три реактивных системы залпового огня и ракеты для них.

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