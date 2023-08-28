"Расширение оборонного сотрудничества": Кулеба провел переговоры в Чехии

Об этом он написал в Twitter.

Кулеба в Чехии также выступил перед чешскими послами.

"Приятно встретиться с Яном Липавским и благодарю его за приглашение выступить сегодня перед чешскими послами. Украинская и чешская дипломатии работают бок о бок для защиты свободы, продвижения по пути Украины в ЕС и НАТО, укрепления связей с африканскими государствами и других общих приоритетов", - комментирует глава МИД.

Дмитрий Кулеба также рассказал, что во время встречи с Томашем Пояром чиновники обсудили расширение оборонного сотрудничества между Чехией и Украиной. Глава МИД Украины также пригласил советника по вопросам национальной безопасности на первый в Украине Форум оборонной промышленности этой осенью.

"Я встретился с советником по вопросам национальной безопасности Чехии Томашем Пояром для углубленных переговоров по дальнейшему развитию нашего оборонного сотрудничества. Я также пригласил чешское правительство и компании на первый в Украине Форум оборонной промышленности этой осенью", - пишет он.