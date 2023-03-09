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Расширение НАТО: Турция возобновила переговоры с Финляндией и Швецией

9 мартa, 2023 четверг
20:15
Мир

В Брюсселе 9 марта возобновились переговоры Турции с Финляндией и Швецией о вступлении двух последних в НАТО

Встречу принимает генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщила пресс-служба Альянса.

Это уже третьи переговоры в рамках Постоянного совместного механизма, основанного на трехстороннем меморандуме, который был подписан на полях саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

Столтенберг на открытии заседания отметил, что Финляндия и Швеция предприняли беспрецедентные шаги, реагируя на оговорки Турции. "Сейчас время, чтобы все союзники завершили процесс ратификации и пригласили Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Альянса перед следующим саммитом НАТО в Вильнюсе", - заявил генсек.

На заседании обсудили, что уже было сделано для выполнения прописанных в меморандуме договоренностей. В частности, отмечает пресс-служба Альянса, между странами уже нет ограничений на экспорт оружия, существенно улучшено сотрудничество по противодействию терроризму и Швеция вскоре одобрит закон, который дополнительно усилит законодательство в этой сфере и будет касаться также "Рабочей партии Курдистана".

"Стороны согласились, что скорая ратификация заявок Финляндии и Швеции – в интересах всех сторон, и их вступление усилит Альянс. Турция, Финляндия и Швеция также согласились относительно долгосрочной значимости Постоянного совместного механизма в вопросе противодействия терроризму и договорились продолжать сотрудничество в этом формате и еще раз встретиться перед саммитом в Вильнюсе", - отмечают в коммюнике.

  • 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
  • 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
  • 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу.
  • 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
  • Позже Финляндия объявила, что не исключает рассмотрение членства в НАТО без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.
  • 11 февраля стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинио верит, что Финляндия и Швеция смогут стать полноправными членами НАТО еще до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
  • 19 февраля Финляндия заявила, что готова вступить в НАТО, даже если заявку Швеции не ратифицируют.
Турция
НАТО
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