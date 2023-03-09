Расширение НАТО: Турция возобновила переговоры с Финляндией и Швецией
В Брюсселе 9 марта возобновились переговоры Турции с Финляндией и Швецией о вступлении двух последних в НАТО
Встречу принимает генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщила пресс-служба Альянса.
Это уже третьи переговоры в рамках Постоянного совместного механизма, основанного на трехстороннем меморандуме, который был подписан на полях саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года.
Столтенберг на открытии заседания отметил, что Финляндия и Швеция предприняли беспрецедентные шаги, реагируя на оговорки Турции. "Сейчас время, чтобы все союзники завершили процесс ратификации и пригласили Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Альянса перед следующим саммитом НАТО в Вильнюсе", - заявил генсек.
На заседании обсудили, что уже было сделано для выполнения прописанных в меморандуме договоренностей. В частности, отмечает пресс-служба Альянса, между странами уже нет ограничений на экспорт оружия, существенно улучшено сотрудничество по противодействию терроризму и Швеция вскоре одобрит закон, который дополнительно усилит законодательство в этой сфере и будет касаться также "Рабочей партии Курдистана".
"Стороны согласились, что скорая ратификация заявок Финляндии и Швеции – в интересах всех сторон, и их вступление усилит Альянс. Турция, Финляндия и Швеция также согласились относительно долгосрочной значимости Постоянного совместного механизма в вопросе противодействия терроризму и договорились продолжать сотрудничество в этом формате и еще раз встретиться перед саммитом в Вильнюсе", - отмечают в коммюнике.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- Позже Финляндия объявила, что не исключает рассмотрение членства в НАТО без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.
- 11 февраля стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинио верит, что Финляндия и Швеция смогут стать полноправными членами НАТО еще до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
- 19 февраля Финляндия заявила, что готова вступить в НАТО, даже если заявку Швеции не ратифицируют.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.92
-
EUR
Покупка 39.82Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное