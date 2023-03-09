Встречу принимает генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщила пресс-служба Альянса.

Это уже третьи переговоры в рамках Постоянного совместного механизма, основанного на трехстороннем меморандуме, который был подписан на полях саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

Столтенберг на открытии заседания отметил, что Финляндия и Швеция предприняли беспрецедентные шаги, реагируя на оговорки Турции. "Сейчас время, чтобы все союзники завершили процесс ратификации и пригласили Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Альянса перед следующим саммитом НАТО в Вильнюсе", - заявил генсек.

На заседании обсудили, что уже было сделано для выполнения прописанных в меморандуме договоренностей. В частности, отмечает пресс-служба Альянса, между странами уже нет ограничений на экспорт оружия, существенно улучшено сотрудничество по противодействию терроризму и Швеция вскоре одобрит закон, который дополнительно усилит законодательство в этой сфере и будет касаться также "Рабочей партии Курдистана".

"Стороны согласились, что скорая ратификация заявок Финляндии и Швеции – в интересах всех сторон, и их вступление усилит Альянс. Турция, Финляндия и Швеция также согласились относительно долгосрочной значимости Постоянного совместного механизма в вопросе противодействия терроризму и договорились продолжать сотрудничество в этом формате и еще раз встретиться перед саммитом в Вильнюсе", - отмечают в коммюнике.