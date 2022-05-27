Расширение ЕС на Балканы и на восток – гарантия того, что Европу не дестабилизируют, - Кулеба

Об этом он заявил на брифинге с министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи в Киеве, передает ЕН.

"Украина полностью поддерживает членство Северной Македонии в ЕС и желает ей как можно быстрее войти в состав этого объединения. Я считаю, что если ЕС действительно работает на безопасность и процветание Европы, то единственный путь достижения этого - расширение Европейского Союза на Балканы и на восток, чтобы распространять свои нормы, ценности и объединять разделяющих их. Только такое расширение станет гарантией того, что в это пространство не зайдут другие игроки и не начнут навязывать свои правила, свое видение и не дестабилизируют Европу", - отметил Кулеба.

Он заявил также, что Северная Македония и Украина не считают себя "конкурентами" по пути в ЕС.

"Мы договорились о двух вещах. Во-первых, я подтверждаю, что Северная Македония полностью поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство на июньском саммите и не соглашается с теми, кто пытается противопоставить украинскую заявку и процесс европейской интеграции Северной Македонии. Мы исключаем, что есть определенный конфликт и пока не будут сделаны следующие шаги в евроинтеграции Северной Македонии, нельзя предоставлять статус кандидата Украине", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна открыто не выступила против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине в июне.

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Украине нужно предоставить статус кандидата на членство в Евросоюзе

Премьер-министр Нидерландов выразил сомнение, что Украина в июне 2022 получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но отметила, что все критерии для членства должны быть выполнены.