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Расширение ЕС на Балканы и на восток – гарантия того, что Европу не дестабилизируют, - Кулеба

27 мая, 2022 пятница
15:19
Мир Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что принятие в Евросоюз новых членов на юге и востоке континента было бы лучшей гарантией стабильности

Об этом он заявил на брифинге с министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи в Киеве, передает ЕН.

"Украина полностью поддерживает членство Северной Македонии в ЕС и желает ей как можно быстрее войти в состав этого объединения. Я считаю, что если ЕС действительно работает на безопасность и процветание Европы, то единственный путь достижения этого - расширение Европейского Союза на Балканы и на восток, чтобы распространять свои нормы, ценности и объединять разделяющих их. Только такое расширение станет гарантией того, что в это пространство не зайдут другие игроки и не начнут навязывать свои правила, свое видение и не дестабилизируют Европу", - отметил Кулеба.

Он заявил также, что Северная Македония и Украина не считают себя "конкурентами" по пути в ЕС.

"Мы договорились о двух вещах. Во-первых, я подтверждаю, что Северная Македония полностью поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство на июньском саммите и не соглашается с теми, кто пытается противопоставить украинскую заявку и процесс европейской интеграции Северной Македонии. Мы исключаем, что есть определенный конфликт и пока не будут сделаны следующие шаги в евроинтеграции Северной Македонии, нельзя предоставлять статус кандидата Украине", - сказал Кулеба.

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Дмитрий Кулеба
Северная Македония
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