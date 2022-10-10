Расшатывают инфопространство: СБУ предостерегает от российских фейков

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности в Telegram.

В СБУ отмечают, что важной частью плана врага, кроме ракет, является "обстрел" нас фейками и глупостями.

"Задача оккупантов – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут разнообразные информационно-психологические спецоперации (ИПСО). Перечень тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти", - отметили в Службе безопасности.

Учитывая это, СБУ призывает не доверять публикациям вражеских или пророссийских телеграм-каналов. Также предостерегают от распространения непроверенных данных среди своих друзей и знакомых. Вместо этого советуют получать информацию исключительно из официальных источников, не снимать и не распространять фото и видео последствий прилетов.

"И главное – верьте в защитников Украины и помогайте им! Врагу не удастся нас запугать", - добавили в СБУ.

10 октября Россия обстреляла Киев и Киевщину, есть погибшие.

Прилеты также были в Днепре , Львовской и Полтавской областях .

В Тернопольской и Хмельницкой областях сработала ПВО.

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