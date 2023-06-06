Расшатывание передних рубежей противника является элементом контрнаступления ВСУ, - офицер ВСУ Лапин
Спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин отметил, что на линии фронта продолжается разведка боем со стороны ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Бахмутском направлении есть продвижение ВСУ. И это продолжение действий по оперативному окружению Бахмута. Но украинским защитникам еще предстоит пройти довольно большую дистанцию на южном и северном направлениях вокруг Бахмута. ВСУ пытаются занять господствующие высоты, что осложнит жизнь рашистам", - отметил Лапин. .
По словам офицера ВСУ, на других направлениях продолжаются разведки боем со стороны ВСУ.
"Расшатывание передних рубежей противника является элементом контрнаступления ВСУ", - подчеркнул Лапин.
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