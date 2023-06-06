Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Бахмутском направлении есть продвижение ВСУ. И это продолжение действий по оперативному окружению Бахмута. Но украинским защитникам еще предстоит пройти довольно большую дистанцию на южном и северном направлениях вокруг Бахмута. ВСУ пытаются занять господствующие высоты, что осложнит жизнь рашистам", - отметил Лапин. .

По словам офицера ВСУ, на других направлениях продолжаются разведки боем со стороны ВСУ.

"Расшатывание передних рубежей противника является элементом контрнаступления ВСУ", - подчеркнул Лапин.

В ночь на 6 июня Украина подверглась очередной массированной атаке РФ: попадания не зафиксированы, силы ПВО сбили 35 ракет, сообщается о падении обломков на дорогу и крышу здания в Киеве.

На Лиманском и Бахмутском направлениях потери России за сутки составили более 160 солдат, еще около 230 оккупантов получили ранения. На Марьинском направлении – около 70 убитыми и более 100 ранеными







