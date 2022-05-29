Расселяет и пьет с рашистами, сдает местных. Одна из старост в Боровой на Харьковщине сотрудничает с оккупантами

Об этом сообщил Боровский поселковый совет в фейсбуке.

"Есть информация, что староста самого большого по количеству населения старостинского округа Боровской громады также пошла на сотрудничество с оккупантами", – говорится в сообщении.

Коллаборант ходит по домам местных жителей вместе с рашистами, ведет перепись населения, помогает российским военным с расселением в деревне, предоставляет информацию о местных жителях и даже пьянствует с оккупантами.

Жители Боровщины в оккупации остаются без мобильной связи и интернета, отмечают в поселковом совете.

"В некоторых населенных пунктах до сих пор нет электроэнергии. Обналичить деньги тоже невозможно. Магазины и аптеки работают. Постепенно в обращении, наряду с гривней, начали появляться российские рубли", – указано в сообщении.

При этом некоторым жителям громады в оккупации удается найти сигнал мобильной связи и дозвониться своим родственникам или знакомым, но когда они выходят на связь, говорят одно и тоже.

"Удивительно, совершенно разные люди в таких случаях говорят одинаковыми фразами: они, как один, рассказывают собеседникам, что дома все хорошо, а будет еще лучше, никто никого не оскорбляет, опасности нет, поэтому нужно возвращаться домой, возобновлять работу и т.д.", – отмечает сельсовет.

Как разъясняется в сообщении, часть таких разговоров происходит в присутствии российских военных. На самом же деле большое количество людей хочет выехать из оккупации на территории, подконтрольные украинским властям и не оставляет поиски путей для эвакуации. Все это – одна из частей информационной войны, которую ведут оккупанты против Украины, отмечает поселковый совет.

Напомним, коллаборанты в Боровой на Харьковщине вошли в состав оккупационных властей.

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