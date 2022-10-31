Рассел Кроу тайно женился на младшей его на 19 лет любимой, - СМИ

Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя голливудская звезда Рассел Кроу и его 39-летняя возлюбленная объявили о своих отношениях в ноябре 2020 года, публично поцеловавшись на теннисном корте.

В октябре 2022 года на безымянном пальце Бритни заметили серебряное кольцо. Как отметил инсайдер New Idea, Бритни "не приложила никаких усилий, чтобы скрыть обручальное кольцо", когда махала фанатам перед гостиницей.

"Было понятно, что она очень счастлива – она излучает сияние", - добавил источник.

Актер Рассел Кроу, наиболее известный ролью в фильме "Гладиатор", завершил процесс расторжения брака с бывшей супругой Даниэль Спенсер в 2018 году. Бывшие супруги были вместе с 2003 года. У них двое сыновей-подростков, Чарльз и Теннисон. Процесс расторжения брака Рассела Кроу и Даниэль Спенсер длился 6 лет с 2012 года.

Считается, что Рассел и Бритни познакомились на съемках фильма Кроу "Разбитый город" 2013 года, когда Бритни еще работала актрисой.

Бритни, которая, как замечает многие СМИ, очень похожа на экс-жену голливудского актера, работает агентом по недвижимости.

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