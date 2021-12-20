"Рассчитывают, что на праздники общество не среагирует": адвокат Новиков назвал подозрение Порошенко "оливьегейтом" и попыткой подчинить ОГП

Об этом Новиков сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Я ожидал, не прозвучит ли ответ на наш вопрос, какой смысл в том, чтобы бывшему президенту, заведомо для них находящемуся за границей, сообщать о подозрении в его отсутствии? В чем смысл, если вы считаете, что это такой опасный, очень влиятельный преступник? Мы помним с последнего раза, когда они вспоминали про ходатайство о мере пресечения, что Петр Порошенко очень влиятелен, очень опасен, имеет кучу связей и много денег. Почему же вы такому опасному человеку сообщаете о подозрении именно тогда, когда он, как вы знаете, находится за границей? И ответ очень прост: им именно это и нужно. Им нужно донести до людей, которые еще готовы их слушать, месседж, что якобы Порошенко скрывается за границей", - сказал Новиков.



Адвокат назвал ситуацию с оглашением подозрения в государственной измене Петру Порошенко "оливьегейтом" и попыткой государственного переворота.



"Это попытка уничтожить независимый Офис генерального прокурора, подчинить его прихотям и влиянию Офиса президента. Это происходит именно сейчас, ведь они рассчитывают, что во время новогодних праздников общество не заметит или не отреагирует на то, что они творят. Мы надеемся, что украинцы заметят и отреагируют, а Петр Порошенко во время столь дерзкой попытки уничтожить оппозицию и уничтожить ее лидера получит очень необходимую и важную поддержку", - сказал Новиков.