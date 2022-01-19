"Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия": Зеленский провел переговоры с Блинкеном

Об этом в своем Twitter сообщил Владимир Зеленский.



"Завершили переговоры с секретарем Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и безопасность поддержки США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, никакого решения об Украине без Украины не будет", - говорится в сообщении. президента Украины.

Напомним, 18 января был анонсирован неожиданный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его встреча с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Утром 19 января Энтони Блинкен прибыл в Киев и выступил перед дипломатами посольства США, где заявил, что президент РФ Владимир Путин может приказать атаковать Украину в кратчайшие сроки.