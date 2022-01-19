"Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия": Зеленский провел переговоры с Блинкеном
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за "действенную политическую и безопасность" после переговоров с госсекретарем Энтони Бликеном в Киеве
Об этом в своем Twitter сообщил Владимир Зеленский.
"Завершили переговоры с секретарем Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и безопасность поддержки США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, никакого решения об Украине без Украины не будет", - говорится в сообщении. президента Украины.
- Напомним, 18 января был анонсирован неожиданный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его встреча с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
- Утром 19 января Энтони Блинкен прибыл в Киев и выступил перед дипломатами посольства США, где заявил, что президент РФ Владимир Путин может приказать атаковать Украину в кратчайшие сроки.
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