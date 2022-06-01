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Рассчитываем на положительное решение: в Роттредаме Порошенко обсудил с премьером Хорватии Пленковичем предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

1 июня, 2022 среда
14:31
Общество

Петр Порошенко, находящийся сейчас в Роттердаме на саммите Европейской народной партии, обсудил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем перспективы предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, а также усиление санкций против России и поддержки нашего государства

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал в Facebook .

"Всегда рад встрече с настоящим другом Украины и моим хорошим другом Andrej Plenković , премьер-министром Хорватии и членом Европейской народной партии. Здесь, в Роттердаме, много говорили о вызовах, с которыми сегодня сталкивается Украина и Европа, как им противостоять, и, конечно, же, о наших стратегических перспективах", – написал он.

"Я знаю его еще с тех пор, когда он был депутатом Европарламента и как соглава группы межпарламентского сотрудничества с Европарламентом проводил огромную работу по подписанию Соглашения об Ассоциации, об имплементации, о защите и помощи Украине со стороны Европейского Союза. После того, как он был избран, победил на выборах и был избран премьер-министром, на сегодняшний день Хорватия стала одним из основных адвокатов, одним из основных помощников Украины и с точки зрения европейской интеграции, и с точки зрения военной помощи", – отметил Порошенко в комментарии журналистам.

Петр Порошенко добавил, что при его президентстве военные специалисты Хорватии оказывали Украине огромную помощь, имея свой опыт в борьбе против агрессора. И сегодня Хорватия среди лидеров по объему, как гуманитарной, так и военной помощи, является одним из промоутеров Украины во время переговоров, и одна из тем, которую подняли во время разговоров, – это работа Хорватии по обеспечению принятия Советом Европейского Союза 6-го пакет санкций.

"Вдохновляет, что члены нашей политической семьи ЕНП из числа Европейского Совета полностью поддерживают перспективы предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", – отметил пятый президент. – Четко отметил исторический момент и вооружение наших адвокатов дополнительными аргументами в пользу того, чтобы вердикт по Украине был положительным".

По его словам, во время встречи с Андреем Пленковичем подробно обсудили пути противостояния путинскому режиму для остановки войны и победы Украины.

"Поздравили решение ЕС по эмбарго на российскую нефть и выразили убеждение о нецелесообразности остановок в процессе разрушительных санкций против России", - отметил лидер "ЕС".

Порошенко добавил, что получил заверения в твердом единстве и солидарности с Украиной в вопросе предоставления тяжелого оружия: "Все понимают, что промедления слишком дорого стоят Украине, Европе и миру".

"Скоординировали подходы к разработке комплексного "плана Маршалла" для послевоенного восстановления Украины с акцентом на достаточные финансовые ресурсы и глубинные реформы в Украине. Отмечено, что война не может и не должна быть причиной для неосуществления преобразований. От Украины ожидают сохранения внутриполитического единства и устойчивости" , что является надежным основанием и для международного единства и солидарности с нашим государством", – резюмировал Петр Порошенко.

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