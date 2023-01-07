Об этом Зеленский написал в twitter .

По словам президента, помощь США жизненно важна для успеха Украины на поле боя.

"Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей. Поддержка США во всех областях была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу", - написал Зеленский.

7 января после 15 туров голосования представитель Республиканской партии Кевин Маккарти стал спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки.

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