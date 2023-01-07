"Рассчитываем на дальнейшую помощь США": Зеленский обратился к новоизбранному спикеру Палаты представителей Маккарти
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей Конгресса США
Об этом Зеленский написал в twitter .
По словам президента, помощь США жизненно важна для успеха Украины на поле боя.
"Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей. Поддержка США во всех областях была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу", - написал Зеленский.
- 7 января после 15 туров голосования представитель Республиканской партии Кевин Маккарти стал спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки.
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