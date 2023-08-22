БРИКС должен уйти в историю.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге на этой неделе не имеет ни морального, ни стратегического, ни даже финансового смысла. Мероприятие должно проигнорировать его и придумать новую аббревиатуру, сфокусирующую наши ресурсы.

Вместим в такую аббревиатуру то, чем есть недемократический мир, а затем отправим его в экономическую изоляцию.

БРИКС ассоциируется с экономическим успехом. Пять стран должны были доминировать в мировой экономике до 2050 года. Проблема заключалась в том, что аббревиатура не имела никакого морального измерения : Китай и Россия были недемократическими, нарушали права человека, занимались цензурой и пропагандой. Однако они должны были зарабатывать деньги для Запада, поэтому все закрывали глаза.

БРИКС не имеет и геополитического измерения . То, что два диктаторских режима, твердо занявшие позицию, направленную на подрыв западных ценностей, находятся в одной лодке с Бразилией, Индией и Южной Африкой, свидетельствует о том, что эти пять стран имеют больше общего, чем отличного. Размывание истинного положения вещей было музыкой для ушей диктаторов.

Поэтому мы должны вывести Китай и Россию из БРИКС и бросить их в другую лодку рядом с такими странами, как Афганистан, Северная Корея и Сирия. Там их место по моральным и стратегическим соображениям, не говоря уже о том, что Китай и Россия потеряли свой экономический блеск.

Ни одна из этих стран не должна иметь доступа к демократической рыночной экономике. Тогда мы получим другую аббревиатуру CRANKS, где их продвижение фальшивых ценностей будет полностью соответствовать значению этого слова (cranks - с англ. "чудаки").

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Формирование единого рынка демократий

Акронимы "война" или "политика" вписываются в более широкую стратегию разделения мира на два экономических блока - "демократический рынок" и "недемократический рынок". Отделение России от Запада — это столь важный первый шаг. Автократические и тоталитарные страны, такие как Россия и Китай, будут сотрудничать друг с другом из-за отсутствия альтернатив и в конечном итоге станут беднее и менее мощны.

Демократический рынок будет в разы больше и сделает демократические страны гораздо богаче тех, которыми руководят диктаторы. В конечном счете, он обеспечит свободную торговлю между США, ЕС, Великобританией, Индией и всеми демократическими странами, а также установит отграничение от тоталитарного и автократического мира.

Нам нужно, чтобы разница в финансовом положении не разделяла людей, чтобы не было пропасти между развитыми экономиками и развивающимися экономиками, чтобы была четкая граница между демократическими и недемократическими странами.

Если недемократическая страна хочет избежать экономического упадка, она должна стать демократической. Ее народ будет мотивирован устранить своего диктатора, чтобы получить доступ к демократическому рынку. Это будет "идеальный свободный рынок", на котором экономическая выживаемость является вознаграждением за демократическое поведение, а экономический крах является следствием недемократического или автократического поведения.

От того, как мы будем разыгрывать наши экономические карты, будет зависеть, дадим ли мы демократии долгосрочный шанс на планете, продолжим ли финансировать тоталитаризм, пока он в конце концов не одержит победу.

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Атака с помощью аббревиатур

CRANKS может быть правильной аббревиатурой для некоторых наиболее недемократических стран мира, но, если мы хотим сосредоточиться на том, что делает их "чудаками", то в голову приходят пять ярлыков: они — тоталитарные, олигархические, нарушающие права, диктаторские , а также извращающие правду . И вот из первых букв таких эпитетов у нас складывается уже другое слово TOADS (toads – из англ. "лягушки"). Поэтому теперь у нас есть сокращенный способ увидеть наших моральных врагов такими, какие они на самом деле. Мы не хотим оскорбить садовую лягушку, которая, возможно, вполне резонно захочет отказаться от аббревиатурного варианта своего названия, если поймет, с кем разделяет свое имя.

Поскольку диктатуры часто не являются источником, а всего лишь продуктом деятельности диктаторов, мы также можем поместить в одну лодку лидеров-"чудаков" и лягушек . Президенты Си, Асад, Путин, Ахундзада и Ким вместе образуют САПАК.

Конечно, нет такой аббревиатуры, которая была бы достаточно длинной, чтобы обозначать плачевное состояние мира, в котором мы живем, и именно поэтому мы должны немедленно создать Демократический рынок и начать сокращать этот список.

Между тем, если мы хотим быть более всеобъемлющими, мы могли бы выделить Недемократический рынок, состоящий из Узбекистана, Северной Кореи, Джибути, Египта, Мьянмы, Омана, Китая, России, Афганистана, Турции и Сирии. Они образуют аббревиатуру UNDEMOCRATS (undemocrats – с англ. "недемократы").

Их можно называть как угодно, но мы должны знать эти страны поименно, их плохие ценности и их горе-лидеров. Только зная врага, мы сможем не дать развиваться их экономикам, чтобы в мире расцвела демократия.

Поэтому вместо того, чтобы возлагать свои надежды на БРИКС, мы должны отказываться от таких инвестиций и начать налагать санкции на чудаков , недемократов и все страны, которые являются лягушками.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марк Диксон, основатель Агентства Нравственного Рейтинга 14 июля 2023 года. Основал и руководит Агентством, целью которого является выход западных компаний из России, вывод Россией войск из Украины и смена политического лидера Путина в России. Для достижения этого он использует систему стандартизированного рейтингования, измеряя взаимодействие компаний с Россией, а затем называя их и публично осуждая, пока они не покинут эту страну.

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