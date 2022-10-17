Об этом Резников написал в twitter .

По его словам, мир должен объединиться, чтобы отразить атаки РФ и Ирана и победить зло.

"Россия и Иран объединяются, чтобы распространять террор и смерть. Shahed-136 — один из их инструментов, наряду с "Калибром", "Искандером", ракетами "Х", дронами Mojaher-6, ракетами Fateh-110 и Zolfaghar. Демократии должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", - призвал Резников.

16 октября Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2, превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

Washington Post утверждает, что Москва договорилась с Тегераном о покупке баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfagha.

17 октября в Киеве в результате атаки дронами-камикадзе россияне попали в жилой дом, погибли три человека.

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