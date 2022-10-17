"Распространяют террор и смерть": Резников призвал мир объединиться против России и Ирана
Министр обороны Алексей Резников призвал цивилизованный мир объединиться против России и Ирана, поставляющего ей оружие для войны против Украины
Об этом Резников написал в twitter .
По его словам, мир должен объединиться, чтобы отразить атаки РФ и Ирана и победить зло.
"Россия и Иран объединяются, чтобы распространять террор и смерть. Shahed-136 — один из их инструментов, наряду с "Калибром", "Искандером", ракетами "Х", дронами Mojaher-6, ракетами Fateh-110 и Zolfaghar. Демократии должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", - призвал Резников.
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