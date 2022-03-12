Распространяют ложь и оправдывают военные преступления: Латвия призвала забанить аккаунты российского правительства
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Рынкевичс призывает крупнейшие соцсети мира заблокировать официальные аккаунты российского правительства.
Об этом он написал в своем Twitter, передает " Эспрессо.TV ".
"Россия запрещает западные социальные сети, я думаю, что пора для Twitter, Meta, Instagram, YouTube и других удалить аккаунты российского правительства и пропагандистских средств", - отметил он.
"Они открыто пропагандируют и оправдывают военные преступления, а также распространяют ложь и дезинформацию", - подчеркнул он.
- Напомним, 26 февраля глава Минцифры Михаил Федоров обратился к платформе YouTube по блокированию пропагандистских российских СМИ и к Meta по блокированию Instagram и Facebook.
- 4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к соцсети Facebook .
- Также в России хотят заблокировать Instagram .
- Пользователям Facebook и Instagram разрешили публиковать сообщения с призывом к смерти Путина и Лукашенко.
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