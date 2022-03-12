Распространяют ложь и оправдывают военные преступления: Латвия призвала забанить аккаунты российского правительства

Об этом он написал в своем Twitter, передает " Эспрессо.TV ".

"Россия запрещает западные социальные сети, я думаю, что пора для Twitter, Meta, Instagram, YouTube и других удалить аккаунты российского правительства и пропагандистских средств", - отметил он.

"Они открыто пропагандируют и оправдывают военные преступления, а также распространяют ложь и дезинформацию", - подчеркнул он.

#Russia is banning Western social media, I think it is time for @Twitter @Meta @instagram @YouTube and others to delete accounts of Russian government and propaganda outlets as they are ofly promoting and justifying war crimes and spreading lies and disinformation — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 11 марта 2022

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