Видеообращение было опубликовано в telegram.

"Распространяйте правду о российской войне. Помогайте украинцам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий. Найдите нашу благотворительную платформу United24. И давите на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли восстановить мир в Украине. Время бесценно, а каждый день стоит жизней. Чем больше людей присоединится к защите свободы и правды, тем быстрее закончится российская война против Украины", - сказал президент.

Зеленский сказал. что Украина тоже хочет вернуться к привычной жизни, но Россия украла у нас такую возможность. Он отметил, что наше государство сейчас защищает безопасность других стран Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Потому президент просил о поддержке.

Утром 24 июня президент Украины отметил , что Украина не "подушка между Западом и РФ", а будущий равный партнер по меньшей мере для 27 стран ЕС.

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