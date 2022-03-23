Распространяйте! Это не ваша война, - украинский вратарь "Реала" Лунин обратился к белорусским военным

Лунин опубликовал для белорусов stories в Instagram.



"Белорусским военнослужащим, которые не хотят на войну с Украиной. Распространяйте! Это не ваша война! Оставайтесь с чистой совестью", – написал Андрей Лунин.



Украинский вратарь прикрепил ссылку на сайт stayalive.info с советами для белорусских военных, которых вынуждают воевать против нашей страны.





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