Об этом Кристина Гайовишин сказала на заседании Совбеза, созванном Россией для обсуждения "военно-биологической деятельности США в Украине", передает Укринформ .

Она отметила, что Украина никогда, нигде не производила биологическое или химическое оружие совместно с кем-либо. Украина готова принять международные специалисты, чтобы обеспечить прозрачную работу лабораторий общественного здоровья после того, как РФ прекратит войну и выведет войска с украинской территории.

Также заместитель постпреда в ООН отметила, что, распространяя фейки, Россия закладывает основу для дальнейших провокаций с использованием биологических веществ и к этим угрозам следует относиться серьезно.

"Украина обращается к международному сообществу с просьбой проявлять максимальную бдительность и оказывать давление на Россию с целью недопущения реализации ее коварных планов с применением биологического оружия", - подчеркнула Кристина Гайовишин.

По состоянию на 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США). Он утверждает, что Украина готовит удар по "грязной бомбе" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. Также об украинской "ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.

Западные аналитики считают, что так министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.

По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.

26 октября российский оппозиционер Ходорковский предположил , что в Минобороны РФ испуганы, ведь за созданием "грязной бомбы" могут стоять вагнеровцы или кадыровцы. Они могли украсть отработанное ядерное топливо из Запорожской АЭС.

А российские пропагандисты озвучили так называемый сценарий возможного использования Украиной "грязной бомбы".

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