Об этом сообщили в субботу, 20 мая, в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Стало известно, что по данным следствия, житель Днепропетровщины из-за собственного аккаунта в соцсети распространял материалы по российским информационным ресурсам.

В опубликованных видеозаписях содержалось оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины. Также в материалах глорифицировались представители так называемых "ЛНР/ДНР" и ЧВК Вагнера.

Во время проведения правоохранителями следственных действий мужчина высказывался по поводу вооруженной агрессии РФ как внутреннего гражданского конфликта.

Отмечается, что две жительницы Новгород-Северской общины Черниговщины использовали собственные учетные записи в запрещенных соцсетях для распространения публикаций и сообщений.

На видеозаписях говорилось о поддержке захвата территорий нашей страны, освобождении их от "укронацистов" и прославлении российских военных и руководства вооруженных сил государства-агрессора.

"В ходе обысков по местам жительства подозреваемых обнаружена и изъята компьютерная техника, телефоны с поличным. Наличие в сообщениях и высказываниях агитаторов оправдания, признания правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины подтвердили выводы лингвистической эксперты.

В настоящее время подозреваемому Днепропетровщине избрана мера пресечения - содержание под стражей. Вопрос по избранию двум другим – решается.