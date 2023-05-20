Распространяли видео с прославлением представителей "ЛНР/ДНР" и ЧВК Вагнера: трем жителям Днепропетровщины и Черниговщины сообщено о подозрении
При процессуальном руководстве Днепропетровской и Черниговской областных прокуратур сообщено о подозрении трем гражданам в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников
Об этом сообщили в субботу, 20 мая, в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
Стало известно, что по данным следствия, житель Днепропетровщины из-за собственного аккаунта в соцсети распространял материалы по российским информационным ресурсам.
В опубликованных видеозаписях содержалось оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины. Также в материалах глорифицировались представители так называемых "ЛНР/ДНР" и ЧВК Вагнера.
Во время проведения правоохранителями следственных действий мужчина высказывался по поводу вооруженной агрессии РФ как внутреннего гражданского конфликта.
Отмечается, что две жительницы Новгород-Северской общины Черниговщины использовали собственные учетные записи в запрещенных соцсетях для распространения публикаций и сообщений.
На видеозаписях говорилось о поддержке захвата территорий нашей страны, освобождении их от "укронацистов" и прославлении российских военных и руководства вооруженных сил государства-агрессора.
"В ходе обысков по местам жительства подозреваемых обнаружена и изъята компьютерная техника, телефоны с поличным. Наличие в сообщениях и высказываниях агитаторов оправдания, признания правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины подтвердили выводы лингвистической эксперты.
В настоящее время подозреваемому Днепропетровщине избрана мера пресечения - содержание под стражей. Вопрос по избранию двум другим – решается.
- 19 мая сообщалось, что при публичном обвинении Луганской областной прокуратуры бывшего Рубежанского городского голову признали виновным в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
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