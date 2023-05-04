Распространяли пропаганду Кремля: СБУ задержала 11 вражеских агитаторов в 6 регионах Украины
Служба безопасности заблокировала деятельность еще одной разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов. В ее состав входило 11 человек из разных регионов Украины
Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что в мессенджерах и соцсетях они распространяли кремлевские фейки о войне в Украине.
Информацию для своих публикаций извлекали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ.
В Киевской области контрразведчики СБУ разоблачили бизнесмена, который на собственной странице в Фейсбуке отрицал российскую вооруженную агрессию и утверждал, что война в Украине – это "внутренний гражданский конфликт".
В Черниговской области пресечена деятельность двух пропагандистов, которые в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространяли сообщения в поддержку агрессивной политики Кремля и сочувствовали потерям захватчиков.
На Днепропетровщине разоблачены четыре местных жителя, которые в соцсетях и среди близкого окружения призывали к сотрудничеству с оккупантами и дискредитировали Силы обороны.
В Харьковские области задержан еще один вражеский приспешник. В Фейсбуке он размещал пропагандистские видеоролики, в которых героизировал российских оккупантов.
В Кировоградской области задокументирована деятельность двух интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления рашистов, в том числе обстрелы украинских городов.
Кроме этого, в Одессе сообщено о подозрении одному из администраторов анонимного Телеграмм-чата, созданного для сбора информации о передвижении украинской военной техники по территории региона.
Другой администратор был задержан в феврале этого года в результате спецоперации Службы безопасности.
- СБУ задержала жителя Крыма, который в 2014 году поддержал российских захватчиков, а затем шпионил для них за боевой авиацией ВСУ в Николаевской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.37
Покупка 37.37Продажа 37.92
-
EUR
Покупка 40.99Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное