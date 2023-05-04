Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что в мессенджерах и соцсетях они распространяли кремлевские фейки о войне в Украине.

Информацию для своих публикаций извлекали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ.

В Киевской области контрразведчики СБУ разоблачили бизнесмена, который на собственной странице в Фейсбуке отрицал российскую вооруженную агрессию и утверждал, что война в Украине – это "внутренний гражданский конфликт".

В Черниговской области пресечена деятельность двух пропагандистов, которые в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространяли сообщения в поддержку агрессивной политики Кремля и сочувствовали потерям захватчиков.

На Днепропетровщине разоблачены четыре местных жителя, которые в соцсетях и среди близкого окружения призывали к сотрудничеству с оккупантами и дискредитировали Силы обороны.

В Харьковские области задержан еще один вражеский приспешник. В Фейсбуке он размещал пропагандистские видеоролики, в которых героизировал российских оккупантов.

В Кировоградской области задокументирована деятельность двух интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления рашистов, в том числе обстрелы украинских городов.

Кроме этого, в Одессе сообщено о подозрении одному из администраторов анонимного Телеграмм-чата, созданного для сбора информации о передвижении украинской военной техники по территории региона.

Другой администратор был задержан в феврале этого года в результате спецоперации Службы безопасности.