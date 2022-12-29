Распространяли координаты мест дислокации ВСУ: будут судить двух жителей Славянска
Досудебным расследованием установлено, что в июле 2022 года двое граждан собирали данные о местонахождении военнослужащих и техники ВСУ в г. Славянске
Об этом стало известно из telegram-канала Офиса Генерального прокурора.
Известно, что мужчина уточнял информацию и координаты на местности, а женщина, используя приложения и мессенджер, посылала сведения на телефон российского мобильного оператора.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры в отношении обоих направлены в суд обвинительные акты по фактам распространения информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
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