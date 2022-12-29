Распространяли координаты мест дислокации ВСУ: будут судить двух жителей Славянска

Об этом стало известно из telegram-канала Офиса Генерального прокурора.

Известно, что мужчина уточнял информацию и координаты на местности, а женщина, используя приложения и мессенджер, посылала сведения на телефон российского мобильного оператора.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры в отношении обоих направлены в суд обвинительные акты по фактам распространения информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

23 декабря Служба безопасности задержала коллаборанта , который привел ракетный удар по школе и больнице Лимана.