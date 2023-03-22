Распространяли фейки о войне и призывали уклоняться от мобилизации: Киберспециалисты разоблачили ботоферму врага
СБУ разоблачила более 2 тысяч ботов РФ, созданных в Хмельницкой области, которые распространяли дезинформацию о войне и призывали украинцев уклоняться от мобилизации
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Правоохранители установили, что организатором был бывший милиционер, житель Каменец-Подольского, работавший дома, оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов.
Основными "заказчиками услуг" были представители спецслужб России.
Злоумышленники покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях вроде бы от имени украинцев, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию в западных регионах.
Более 2 тысяч ботов распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, призывали украинцев уклоняться от мобилизации и занимались дискредитацией военно-политического руководства.
Оплату за "аренду" фейковых учетных записей получал через российские электронные платежные системы.
В ходе обысков обнаружена техника с поличным, сотни SIM-карт, специализированное оборудование и программное обеспечение.
Злоумышленнику планируется сообщить о подозрении.
- В 2022 году СБУ разоблачила киевскую ботоферму на 10 тыс. аккаунтов.
- В сентябре 2022 года в столице также была ликвидирована ботоферма, с помощью которой российские PR-компании вели информационную войну против Украины.
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