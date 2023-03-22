Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Правоохранители установили, что организатором был бывший милиционер, житель Каменец-Подольского, работавший дома, оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов.

Основными "заказчиками услуг" были представители спецслужб России.

Злоумышленники покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях вроде бы от имени украинцев, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию в западных регионах.

Более 2 тысяч ботов распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, призывали украинцев уклоняться от мобилизации и занимались дискредитацией военно-политического руководства.

Оплату за "аренду" фейковых учетных записей получал через российские электронные платежные системы.

В ходе обысков обнаружена техника с поличным, сотни SIM-карт, специализированное оборудование и программное обеспечение.

Злоумышленнику планируется сообщить о подозрении.