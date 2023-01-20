Распространяла вражескую пропаганду через соцсети: на Киевщине задержали последовательницу Стремоусова
Служба безопасности Украины разоблачила последовательницу коллаборанта Кирилла Стремоусова, которая через социальные распространяла кремлевские нарративы по войне в Украине
Об этом сообщает СБУ.
Злоумышленницей оказалась гражданка России, которая с 2007 года проживала в Бучанском районе Киевской области. Сначала она активно участвовала в заказных митингах антивакцинаторов, которые Кирилл Стремоусов организовывал в Киеве. Также она поддерживала тесную связь с супругой сотрудника.
После 24 февраля 2022 года женщина вошла в сеть интернет-агитаторов в Киевской области. Вместе с ней там находились более 20 человек. Участники сети систематически распространяли прокремлевские нарративы в подконтрольных телеграм-каналах и в других соцсетях, в том числе и в тех, которые запрещены в Украине.
Сама злоумышленница распространяла пропагандистские материалы, получаемые непосредственно от кураторов из России, находящихся на временно оккупированных территориях Херсонщины и Крыма.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники правоохранительных органов обнаружили у нее российские паспорта и запрещенную символику. Также был найден мобильный телефон, по которому она руководила пропагандистской группой.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 2 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Ее содержат под круглосуточным домашним арестом. Расследование продолжается.
- 20 января СБУ также объявила об обезвреживании российской агентурной сети, члены которой наводили врага на критическую инфраструктуру, включая энергоэнергирующие предприятия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.14Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное