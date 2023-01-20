Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленницей оказалась гражданка России, которая с 2007 года проживала в Бучанском районе Киевской области. Сначала она активно участвовала в заказных митингах антивакцинаторов, которые Кирилл Стремоусов организовывал в Киеве. Также она поддерживала тесную связь с супругой сотрудника.

После 24 февраля 2022 года женщина вошла в сеть интернет-агитаторов в Киевской области. Вместе с ней там находились более 20 человек. Участники сети систематически распространяли прокремлевские нарративы в подконтрольных телеграм-каналах и в других соцсетях, в том числе и в тех, которые запрещены в Украине.

Сама злоумышленница распространяла пропагандистские материалы, получаемые непосредственно от кураторов из России, находящихся на временно оккупированных территориях Херсонщины и Крыма.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники правоохранительных органов обнаружили у нее российские паспорта и запрещенную символику. Также был найден мобильный телефон, по которому она руководила пропагандистской группой.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 2 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Ее содержат под круглосуточным домашним арестом. Расследование продолжается.

20 января СБУ также объявила об обезвреживании российской агентурной сети, члены которой наводили врага на критическую инфраструктуру, включая энергоэнергирующие предприятия.