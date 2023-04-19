Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Сообщается, что злоумышленник, экс-нардеп третьего созыва от запрещенной коммунистической партии после начала полномасштабного вторжения России поддержал захватчиков и помогал им в войне против Украины.

Бывший народный избранник раздавал пророссийские агитационные листовки жителям Харьковского района и пытался убедить украинцев в "правильности" действий Москвы.

Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий агитатора.

В настоящее время ему поставлено в известность о подозрении за изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Правоохранители имени не указывают, но, очевидно, речь идет о Павле Тищенко, народном депутате Украины 3-го созыва № 53 в списке, руководителе пророссийской организации Трудовая Харьковщина. Был членом Коммунистической партии Украины, депутатом Харьковского областного совета в 2006 году, а в 2014 – участником и спикером пророссийских митингов.