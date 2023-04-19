Распространял пророссийские агитационные листовки в Харьковской области: Экс-нардепу сообщили о подозрении
Правоохранители разоблачили бывшего народного депутата Украины, раздававшего жителям Харьковской области пророссийские агитационные листовки в поддержку оккупантов
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Сообщается, что злоумышленник, экс-нардеп третьего созыва от запрещенной коммунистической партии после начала полномасштабного вторжения России поддержал захватчиков и помогал им в войне против Украины.
Бывший народный избранник раздавал пророссийские агитационные листовки жителям Харьковского района и пытался убедить украинцев в "правильности" действий Москвы.
Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий агитатора.
В настоящее время ему поставлено в известность о подозрении за изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Правоохранители имени не указывают, но, очевидно, речь идет о Павле Тищенко, народном депутате Украины 3-го созыва № 53 в списке, руководителе пророссийской организации Трудовая Харьковщина. Был членом Коммунистической партии Украины, депутатом Харьковского областного совета в 2006 году, а в 2014 – участником и спикером пророссийских митингов.
- В суд направили дело против депутата от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который указал врагу путь на Изюм Харьковской области.
- 14 апреля СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ, который на камеру РосТВ командовал артобстрелом позиций ВСУ в Луганской области.
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