Распространял информацию о местонахождении ВСУ в своем телеграмме: СБУ задержала жителя Покровского района
Служба безопасности Украины задержала администратора прокремлевского телеграмм-канала, разглашавшего информацию о расположении ВСУ на востоке и распространявшего фейки
Об этом информирует СБУ .
Правоохранители установили, что злоумышленник был жителем Покровского района и после начала агрессии РФ создал свой Телеграмм-канал, где размещал электронные карты с обозначениями нахождения и движения войск ВСУ на Авдеевском направлении.
"Соответствующую информацию он по собственной инициативе собирал во время выездов на местность, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. Также он публиковал сведения о последствиях российских воздушных ударов по территории района. В этих сообщениях он "засвечивал" координаты пострадавших украинских объектов. яской к местности", - пишет пресс-служба.
Посреди главных юзеров ресурса были боевики русских формирований и представители спецслужб РФ.
Установлено, что фигурант использовал собственный канал для распространения фейков по общественно-политической ситуации в Донецкой области.
Фото: СБУ
Злоумышленнику сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения.
Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.
- 26 июня СБУ сообщила о задержании информатора РФ, который шпионил за обороной Южноукраинской АЭС. Это уже второй информатор, задержанный в этом году.
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