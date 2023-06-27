Об этом информирует СБУ .

Правоохранители установили, что злоумышленник был жителем Покровского района и после начала агрессии РФ создал свой Телеграмм-канал, где размещал электронные карты с обозначениями нахождения и движения войск ВСУ на Авдеевском направлении.

"Соответствующую информацию он по собственной инициативе собирал во время выездов на местность, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. Также он публиковал сведения о последствиях российских воздушных ударов по территории района. В этих сообщениях он "засвечивал" координаты пострадавших украинских объектов. яской к местности", - пишет пресс-служба.

Посреди главных юзеров ресурса были боевики русских формирований и представители спецслужб РФ.

Установлено, что фигурант использовал собственный канал для распространения фейков по общественно-политической ситуации в Донецкой области.

Фото: СБУ

Злоумышленнику сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.