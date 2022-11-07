Распространял дезинформацию и отрицал причастность РФ к уничтожению инфраструктуры. В Запорожье задержали блоггера телеграмм-канала Шария

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

В Запорожье задержан агент, который передавал российским оккупантам информацию о последствиях ракетных ударов по городу. Злоумышленник распространял материал, где отрицал причастность РФ к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры Украины. На своей платформе блоггер обнародовал фото и видео с комментариями и описанием событий.

"По оперативным данным, сведения по информресурсу "подхватывали" представители спецслужб РФ для сбора разведданных о "результатах" ракетно-артиллерийских обстрелов региона. Кроме того, "сюжеты" блоггера активно использовал прокремлевский пропагандист Шарий для наполнения собственного телеграмм-канала и проведения информационно-подрыва. деятельности против Украины", - рассказывают правоохранители.

Также благодаря медиафайлам блоггера российская армия на южном направлении корректировала огонь по региону.

Он был задержан при очередной попытке распространить информацию. Улики нашли в телефоне.

Решается вопрос о привлечении псевдоблогера к уголовной ответственности. Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

СБУ в Донецкой области установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб РФ, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе.

К 15 годам за решеткой приговорили 7 боевиков террористической "ДНР", воевавших в рядах армии РФ.

СБУ задержала в Одесской области бывшего боевика террористической группировки "Призрак". Боевик, который на собственном "примере" популяризировал террористические группировки, надеялся в Одесской области "залечь на дно".

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