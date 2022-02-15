Распространял антиукраинские фейки и организовывал проплаченные протесты: СБУ разоблачила пророссийского агитатора

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации следствия, злоумышленник называл себя "журналистом" и "лидером мнений", сотрудничал с РФ. Инструкции злоумышленник получал электронными каналами связи, а оплату – через запрещенные электронные кошельки. Агитатор регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный телеграмм-канал.



Сначала ему давали задачу навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением граждан, прежде всего, накануне важных международных встреч со странами-партнерами.



Мужчина неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под санкциями и продвигал тезисы о якобы пребывании Украины под внешним управлением, обвинял ВСУ в обстрелах мирного населения. Те же фейки "журналист" проталкивал через рейтинговые телеграммы, на что ему отдельно выделяли деньги.



Следствие установило, что злоумышленник регулярно встречался за границей с кураторами и обсуждал детали "информкампаний", получал наличные деньги для финансирования преступных акций.



Впоследствии он стал дестабилизировать политическую ситуацию в Украине, организовывать фейковые проплаченные протестные акции в столице, для которых нанимал людей, которые делали недовольство действующей властью.



Последней задачей агитатора было начать сбор подписей за импичмент президента Владимира Зеленского. За деньги мужчина согласился подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника. во время обысков у него были обнаружены средства связи, компьютерная техника, флэш-носители и накопители, данные из которых подтверждают преступную деятельность. Мужчине сообщили ему о подозрении в рамках производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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