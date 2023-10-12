Распространяет пропаганду Кремля на российских ток-шоу: Азарову сообщили о новом подозрении
Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и разоблачила киевскую чиновницу, которая готовила тексты его выступлений для российского телевидения
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ведомстве подчеркнули, что Николай Азаров скрывается за пределами Украины от правосудия и сотрудничает с российскими спецслужбами. В частности, по их указанию он распространяет кремлевские нарративы в комментариях враждебным пропагандистам и в эфирах ток-шоу Соловьева и Скабеевой. Азаров распространяет российские фейки об украинском военно-политическом руководстве, оправдывает вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части Украины.
"При этом тексты публичных выступлений Азарова готовила его помощница – действующий государственный служащий одной из районных администраций Киева. Фигурантка делала это даже после полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Также она дистанционно договаривалась с представителями российских и белорусских информресурсов о времени и тематике его участия в прямых эфирах или записи комментариев", - говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина также была администратором телеграммы, ютуб-канала и страниц в других соцсетях Азарова. В сообщениях она повторяла российские нарративы о войне в Украине, распространяла дезинформацию и провокационную информацию.
"Перед отправкой Азарову "тезисов" для его выступлений и публикацией сообщений в его интернет-ресурсах фигурантка дистанционно согласовывала все материалы с еще одной помощницей экспремьера в Москве. Ею оказалась бывшая коллега фигурантки, которая после полномасштабного вторжения РФ уехала в страну-агрессор" , – рассказали в Службе безопасности.
Оплату за свои услуги киевская чиновница получала через "Фонд гуманитарной поддержки" - она руководитель одного из его подразделений. Азаров создал этот фонд для финансирования антиукраинского "Комитета спасения Украины".
Во время обысков у чиновницы была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон, которые она использовала для общения с экспремьером, его московской помощницей и российскими пропагандистами.
СБУ сообщила Азарову о новом подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
"Раньше его преступные действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины", - напомнили в СБУ.
Его две помощницы также получили подозрения за:
- ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей киевской чиновницы.
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Ранее правоохранители завершили досудебное расследование и передали дело в суд в отношении экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Их подозревают в госизмене.
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