Распространяет пропаганду Кремля на российских ток-шоу: Азарову сообщили о новом подозрении

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что Николай Азаров скрывается за пределами Украины от правосудия и сотрудничает с российскими спецслужбами. В частности, по их указанию он распространяет кремлевские нарративы в комментариях враждебным пропагандистам и в эфирах ток-шоу Соловьева и Скабеевой. Азаров распространяет российские фейки об украинском военно-политическом руководстве, оправдывает вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части Украины.

"При этом тексты публичных выступлений Азарова готовила его помощница – действующий государственный служащий одной из районных администраций Киева. Фигурантка делала это даже после полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Также она дистанционно договаривалась с представителями российских и белорусских информресурсов о времени и тематике его участия в прямых эфирах или записи комментариев", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина также была администратором телеграммы, ютуб-канала и страниц в других соцсетях Азарова. В сообщениях она повторяла российские нарративы о войне в Украине, распространяла дезинформацию и провокационную информацию.

"Перед отправкой Азарову "тезисов" для его выступлений и публикацией сообщений в его интернет-ресурсах фигурантка дистанционно согласовывала все материалы с еще одной помощницей экспремьера в Москве. Ею оказалась бывшая коллега фигурантки, которая после полномасштабного вторжения РФ уехала в страну-агрессор" , – рассказали в Службе безопасности.

Оплату за свои услуги киевская чиновница получала через "Фонд гуманитарной поддержки" - она руководитель одного из его подразделений. Азаров создал этот фонд для финансирования антиукраинского "Комитета спасения Украины".

Во время обысков у чиновницы была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон, которые она использовала для общения с экспремьером, его московской помощницей и российскими пропагандистами.

СБУ сообщила Азарову о новом подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Раньше его преступные действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины", - напомнили в СБУ.

Его две помощницы также получили подозрения за:

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей киевской чиновницы.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.