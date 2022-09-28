Распространил пост со словами "играет нацисткая песня "Червона Калина": против крымчанина возбудили дело из-за разжигания ненависти к украинцам
Прокуратура Крыма начала производство по факту разжигания национальной ненависти к гражданам Украины против крымского "блогера", который опубликовал видео, где играла песня "Ой в лузі червона", и подписал его "играет нацистская песня"
Об этом сообщила прокуратура АР Крым и Севастополь .
"Прокуратура автономии по обращению Представительства Президента Украины в АРК начала уголовное производство по факту совершения умышленных действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти, соединенных с угрозами (ч. 2 ст. 161 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В телеграмм-канале под названием "ТалипоV onlineZ" крымский "блогер" опубликовал видео со свадьбы в Бахчисарае, где играла украинская песня "Ой в лузі червона калина".
К видео "Блогер" добавил подписи: "Играет нацисткая песня "Червона Калина", "Мы каждого найдем, с каждого спросим", "Откладывайте на адвокатов!".
В прокуратуре подчеркивают, что в этой публикации есть возможные проявления национальной дискриминации в виде разжигания межнациональной розни к гражданам Украины и использован язык ненависти. В рамках уголовного производства запланирована лингвистическая экспертиза.
- Популярный украинский певец Андрей Хливнюк исполнил гимн Украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина" в дни, когда оккупанты обстреливали Киев. Его видео стало очень популярным, многие музыканты записывали ремиксы с вокалом Хливнюка
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.67
Покупка 40.67Продажа 41.68
-
EUR
Покупка 38.98Продажа 40.15
- Актуальное
- Важное