Об этом сообщила прокуратура АР Крым и Севастополь .

"Прокуратура автономии по обращению Представительства Президента Украины в АРК начала уголовное производство по факту совершения умышленных действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти, соединенных с угрозами (ч. 2 ст. 161 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В телеграмм-канале под названием "ТалипоV onlineZ" крымский "блогер" опубликовал видео со свадьбы в Бахчисарае, где играла украинская песня "Ой в лузі червона калина".

К видео "Блогер" добавил подписи: "Играет нацисткая песня "Червона Калина", "Мы каждого найдем, с каждого спросим", "Откладывайте на адвокатов!".

В прокуратуре подчеркивают, что в этой публикации есть возможные проявления национальной дискриминации в виде разжигания межнациональной розни к гражданам Украины и использован язык ненависти. В рамках уголовного производства запланирована лингвистическая экспертиза.

Популярный украинский певец Андрей Хливнюк исполнил гимн Украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина" в дни, когда оккупанты обстреливали Киев. Его видео стало очень популярным, многие музыканты записывали ремиксы с вокалом Хливнюка

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