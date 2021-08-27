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Распространение списков должников за комуслуги является нарушением закона, - Офис омбудсмена

27 августа, 2021 пятница
19:03
Экономика

В Офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявили, что обнародование поставщиками жилищно-коммунальных услуг и балансодержателями зданий списков должников нарушает действующее законодательство

Об этом говорится на сайте Офисе омбудсмена.

"Совокупность данных о номера лицевых счетов, адреса, суммы задолженности должников в понимании Закона Украины "О защите персональных данных" является персональными данными. ... размещения в свободном доступе такой информации является нарушением законодательства в сфере защиты персональных данных и влечет за собой административную ответственность", - говорится в сообщении.

Отмечается, согласно ст. 32 Конституции Украины никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Следовательно, не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Согласно решению Конституционного суда, информацией о личной и семейной жизни лица являются любые сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Такая информация является конфиденциальной и может быть распространена только с их согласия, кроме случаев, определенных законом.

  • Напомним, исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк заявил, что практика отключения потребителя от предоставления коммунальные услуги за то, что он за нее не платит, является правильной, однако также это является пространством для злоупотребления .

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