Когда КГБешная верхушка предстала перед фактом развала Союза, они не смирились и не разъехались по дачам, а как могли возглавляли и контролировали процесс этого распада. И хоть повсюду бушевали общественные протесты, публичными хедлайнерами процесса были Старовойтова, Собчак, Явлинский, тот же Ельцин и другие критики тоталитаризма, но управленческая вертикаль осталась под контролем бывших. Не надо далеко ходить, посмотрите на тогдашнюю Украину и все, что с нами произошло после этого. Значительно лучшей иллюстрацией является Беларусь или пять среднеазиатских экс-республик Союза.

Из-за сохраненных управленческих влияний удалось быстро восстановить форму СССР. В несколько ином формате, но новая сборка состоялась. Все протагонисты развала СССР были вытеснены на маргинес. После восстановленной формы Союза эту чашу начали наполнять старым русско-советским содержанием. Несколько модифицированным, но русским по своей сути. Во что это выродилось – видим и чувствуем сегодня.

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Мудрость, которую должны вынести из этой истории, заключается в том, что процесс распада России не могут модерировать московские и питерские антирежимные среды. Какими бы искренними ни были их намерения, какого бы наказания они не требовали для сегодняшней "РФ". Что бы они ни делали, чего бы ни стремились, на выходе все равно будет империя.

Следовательно, алгоритм развода "РФ" должен сформироваться с учетом пожеланий и интересов коренных народов. И только так. Московско-питерские антирежимные элиты должны быть поставлены перед фактом этого плана. Гарантом реализации этого алгоритма развода будут внешние силы, среди которых Украина. Иначе быть не может. Ибо пойдем на новый круг старой песни.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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