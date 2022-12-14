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Обзор

Распад РФ, Путин теряет на нефти, опасности окопной войны, пыточные детей в Херсоне. Мировые СМИ об Украине 14 декабря

Юрий Мартынович
14 декабря, 2022 среда
22:00
Мир про Украину

Россия строит огромную сеть окопов, ловушек и препятствий, чтобы замедлить продвижение Украины, европейские ультраправые радуются коррупционному скандалу в ЕС, Папа Римский предлагает меньше покупать рождественские подарки, а жертвовать Украине - об этом и не только писали мировые СМИ

New York Times:

  • Американские журналисты издания New York Times написали обширную аналитическую статью с яркими иллюстрациями о том, что Россия строит огромную сеть окопов, ловушек и препятствий, чтобы замедлить движение Украины. В статье аналитики размышляют о значении нынешней окопной войны, напоминая, что окопы для Украины не новость. Ведь такая война уже давно является отличительной чертой битв на востоке Украины за Донбасс. Однако по темпам и масштабам российского строительства новых окопов за последние пару месяцев, им "нет равных". Журналисты анализируют количество и темпы создания новых российских препятствий на фронте. В частности, отмечают, что Россия построила целую серию оборонных препятствий к югу от реки Днепр, чтобы помешать Украине пересекать ее.
  • Также New York Times проанализировали прошедший между США и Россией недавний обмен пленными. Журналисты акцентировали на персонах, которые до сих пор находятся в заключении, в частности Поле Уилане, гражданине США, который был задержан еще несколько лет назад в РФ. В издании говорят, что Пол Уилан – обычный турист, а не Джеймс Бонд, и русские это знают. Однако это не облегчает его освобождение. Россия настаивает на том, что 52-летний Уилан является шпионом, которого поймали с поличным, чей 16-летний приговор за шпионаж вполне заслужен. В жесткой игре Кремля цена за его освобождение выше, чем для баскетбольной звезды Бритни Гринер, которая была осуждена по обвинениям в контрабанде наркотиков, но освобождена на прошлой неделе.

Washington Times:

  • В издании Washington Times не обошли вниманием сегодняшнюю атаку дронами украинской столицы. Они отметили, что перед рассветом россияне отправили в сторону Киева 13 беспилотников иранского производства из Азовского моря, которые были уничтожены ПВО, однако несколько административных  зданий и несколько частных сооружений пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский в кратком видеообращении высоко оценил украинские системы противовоздушной обороны. В Washington Times пишут, что по словам украинских властей, ВСУ сорвали российскую атаку на Киев и близлежащий регион. Попытки ударов особо подчеркивают, насколько столица Украины остается уязвимой к регулярным атакам России, которые в последние недели разрушают инфраструктуру и населенные пункты, преимущественно на востоке и юге страны.
  • Кроме того, как удалось выяснить The Washington Post, президент США Джо Байден подпишет решение о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot только после получения от Пентагона ответов на свои оговорки. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена. В частности, Байдена интересуют вопросы обучения и технического обслуживания, законности передачи и ее влияния на военную способность США. Министерство обороны сейчас работает над параметрами программы подготовки и продлится более шести месяцев. Другой американский чиновник сказал, что оружие будет поступать со складов США, но не из оперативных подразделений.

Politico:

  • В фокусе внимания журналистов американской медиа-организации в области политической журналистики Politicо были европейские ультраправые, радующиеся коррупционному скандалу, связанному с ЕС и Катаром . Для таких лидеров, как Марин Ле Пен и Виктор Орбан, проблемы Европейского парламента являются доказательством двойных стандартов ЕС по верховенству права. На протяжении многих лет эти лидеры сталкивались с критикой чиновников ЕС, которые обвиняли их в унижении верховенства права, подавлении меньшинств и поддержке связей с иностранными недемократическими режимами, такими как "путинизм" в России. Но сейчас, когда коррупционный скандал охватил Брюссель, европейские ультраправые лидеры чувствуют, что ботинок на другой ноге и они атакуют проевропейский истеблишмент, который, по их словам, руководил массовой коррупцией, читая им лекции о том, как нужно управлять. Итог состоит в том, что правые, начиная от Марин Ле Пен во Франции и заканчивая премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Польши Анджеем Дудой, могут попытаться превратить скандал в политическое оружие — как рычаг в спорах по поводу верховенства права с Брюсселем и для усиление настроений против ЕС перед выборами в Европейский парламент в 2024 году.

CNN:

  • В издании CNN обратили внимание читателей на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, что Москва не получала предложений по возможному прекращению огня между Украиной и Россией на праздничный период, добавив, что "эта тема не стоит на повестке дня". Этот комментарий был сделан на очередном брифинге на фоне шквала новых ударов России по Киеву.
  • Также CNN процитировали слова ЮНИСЕФ о том, что физическое и психическое здоровье украинских детей "под неутешительным риском", поскольку продолжается война. ЮНИСЕФ предупредил в среду, что российские удары по критически важной инфраструктуре в Украине подвергли риску физическое и психическое здоровье "почти каждого ребенка" в стране. Поскольку война приближается к отметке десяти месяцев, температура продолжает падать, а жители остаются без постоянного доступа к электроэнергии, отоплению и воде, почти семь миллионов детей в Украине сталкиваются не только с сильным холодом, но и не могут получить доступ к образованию и здравоохранению.
  • Кроме этого, в CNN перепечатали заявление Папы Римского, который предлагает меньше покупать рождественские подарки, а жертвовать Украине. Папа Римский Франциск предложил в этом году покупать меньше подарков на Рождество и пожертвовать вырученные средства Украине, поскольку вторжение России приближается к отметке десяти месяцев. "Встречаем Рождество с украинцами в сердце", - сказал Папа во время общей аудиенции в Ватикане в среду утром.

The Guardian:

  • Журналисты британского издания The Guardian обратили внимание читателей на то, что российские нефтяные доходы упали в ноябре, невзирая на рост добычи. Падение рассматривается как доказательство того, что усилия Запада перекрыть доходы Кремля срабатывают. По оценкам экспертов, Россия заработала около 15,8 миллиарда долларов от продажи нефти в ноябре, что является вторым самым низким доходом в этом году после 14,7 миллиарда долларов в сентябре.
  • Также британские журналисты написали о том, что в освобожденном Херсоне обнаружили российскую "пыточную детей" . Украинские следователи выявили в городе Херсоне "камеру пыток", где, вероятно, содержали детей и издевались над ними российские оккупационные войска, сообщил глава прав человека Украины Дмитрий Лубинец. Российские спецслужбы держали детей в так называемой "детской камере", где им давали мало воды и почти не давали еды, сказал Лубинец со ссылкой на показания местных жителей. Согласно свидетельствам, дети подвергались психологическому насилию со стороны российских поработителей, говоривших им, что родители их бросили и они никогда не вернутся домой.

BBC:

  • Журналисты BBC пишут, что правительство Великобритании почти вдвое сокращает средства, выделяемые местным советам на помощь украинским беженцам из-за давления на государственные финансы. Советы получат 5900 фунтов стерлингов (из 10 500 фунтов стерлингов) за каждого украинского беженца, который прибудет в их местность. А вот благотворители, принимающие украинцев, которые находятся в Великобритании больше года, получат увеличение "благодарности" за свое участие. Более 100 000 граждан Украины прибыли в Великобританию в рамках правительственной программы Homes for Ukraine.
  • Также британские журналисты фокусировали внимание читателей на том, как война России против Украины влияет на бизнес в Великобритании. В частности, BBC рассказали о крупной компании, которая работала в городе Халл более 160 лет, а теперь вынуждена закрыться после того, как она прекратила продажи в Россию из-за войны в Украине. Fenner Dunlop производит конвейерные ленты, используемые в горной промышленности, и Россия была ее крупнейшим рынком до вторжения.

Gazeta Wyborcza:

  • Польские журналисты написали пространную статью о том, что Путинские латифундисты разворовывают украинский чернозем. В статье анализируют, кто и сколько захватил украинской земли на оккупированных территориях. Масштабы разграбления – сотни тысяч гектаров легендарных черноземов.
  • Также в Gazeta Wyborcza обратили внимание на важный  опрос, проведенный в Украине. 85% украинцы считают, что война должна продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все оккупированные территории, включая Крым и Донбасс. И для большинства украинцев возвращение к работе важнее, чем прямая финансовая помощь. Только 9% украинцев убеждены, что войну можно закончить после освобождения территорий, оккупированных Россией после 24 февраля. Интересно, что самая большая поддержка освобождения всех оккупированных территорий зафиксирована на востоке страны – за это высказались 87% респондентов.

Polskie Radio:

  • Журналисты Polskie radio опубликовали интервью с добровольцами из России и Крыма, воюющими в составе ВСУ. Польские журналисты отмечают, что самой победы над российским агрессором будет недостаточно для дальнейшей мирной жизни Украины и всей Европы. Для покоя нужно, чтобы развалилась российская империя, которая сейчас функционирует под видом РФ.

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