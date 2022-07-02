Расмуссен рассказал об ошибке, которую НАТО допустила в отношении Украины
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс в 2008 году дал неверный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, когда отказал в ПДЧ Украине
Об этом Расмуссен заявил в интервью РБК-Украина .
"Я был за то, чтобы дать Украине план действий по членству еще в 2008 году. Я думаю, что было ошибкой не предоставить его, потому что это дало неверный сигнал Путину. И лично я был бы готов предоставить план действий по членству Украины и сейчас ", – заверил Расмуссен.
По его словам, сейчас для Украины более важна, чем ПДЧ, работа группы по вопросам международных гарантий безопасности.
"Так как речь идет о том, как обеспечить гарантии безопасности для Украины в ближайшее время. И позвольте мне напомнить вам, что план действий по членству не является гарантией членства, это дорожная карта к членству. Но наша группа даст рекомендации, как можно обеспечить гарантии безопасности и в краткосрочной перспективе. Я думаю, это важнее", – убежден Расмуссен.
Андерс Фог Расмуссен был генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах. Сейчас датчанин является сопредседателем рабочей экспертной группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины.
- 2 июля Андерс Фог Расмуссен заявил, что угрозы России в адрес Литвы свидетельствуют о реальной угрозе прямого вооруженного конфликта Альянса с РФ.
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