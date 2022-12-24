Об этом стало известно из telegram-канала Службы безопасности Украины .

"Служба безопасности разоблачила еще одного пособника страны-агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Херсонской области. Им оказался житель Чернобаевки, который после захвата поселка добровольно пошел на сотрудничество с врагом", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что для этого он предложил свою помощь бывшему главе местной оккупационной администрации коллаборанту Юрию Турулеву, который скрывается в захваченных районах юга Украины.

"Именно по протекции гауляйтера Кремля его назначили руководителем так называемого "коммунального предприятия сельской территориальной громады"", - добавляется.

Также известно, что на этой должности он занимался расквартировыванием личного состава оккупационных группировок РФ в помещениях местных предприятий.

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Также по его указанию была подготовлена территория коммунальных объектов для базирования военной техники и вооружения российских захватчиков.

Известно, что при этом на территории собственного предприятия он хранил "гумпомощь" из РФ, которую враг пытался использовать для обеспечения "явки" на псевдореферендуме.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил имя и фамилию коллаборанта.

"Билинский Виталий, житель Чернобаевки. Его оккупанты назначили "директором коммунального предприятия". Виталий активно работал на врага, выискивал строительные материалы, чтобы заменить украинскую символику в Чернобаевке на рашистскую", - говорится в сообщении.

19 декабря СБУ задержала в Одесской области приспешницу армии России, которая рассылала сообщения и собирала средства для захватчиков в оккупированных районах Мариуполя и Херсонщины.

23 декабря стало известно, что Служба безопасности собрала неоспоримые доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части регионов Украины на Востоке.

23 декабря стало известно, что по материалам Службы безопасности Украины 10 лет за решеткой проведет боевик, штурмовавший Рубежное и Северодонецк.

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