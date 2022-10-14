Об этом пишет The Daily Mail.

В ноябре стартует 5-й сезон сериала "Корона", рассказывающий о событиях жизни и правления королевы, происходивших в 1990-х годах. Зрители увидят драмы и скандалы, с которыми столкнулась королевская семья. Так, новый сезон коснется развода принцессы Анны, принца Чарльза и принца Эндрю.

Светская львица, леди Виктория Хэрви, дочь шестого маркиза Бристольского и сводная сестра седьмого маркиза, считает, что 5-й сезон "раскроет худшие стороны королевской семьи". Обсуждая сериал в эфире программы "Доброе утро, Британия" с историком доктором Тессой Данлоп, Виктория отметила, что новый сезон раскроет нюансы, о которых в королевской семье предпочитают не упоминать.

"Три развода за один год для королевской семьи – это самый плохой сезон, он обнажает самые негативные стороны", – прокомментировала родственница монархов, говоря о 1992 годе, когда все трое детей королевы развелись, а в Виндзорском замке вспыхнул пожар.

Хэрви и раньше говорила, что считает, что показывать новый сезон всего через два месяца после смерти королевы было бы рано.

"Я думаю, что это слишком рано, и да, это пренебрежительно. Прошел только месяц после смерти королевы, приближается коронация, и Камилла... Все действительно воспринимают ее в ее роли прямо сейчас, и это может показать ее в негативном свете", – высказала свое мнение леди Виктория.

Вместе с тем, она напомнила, что сериал не является биографическим, хотя многие смотрящие его воспринимают "Корону" как документальный телепроект.

На вопрос, знает ли Хэрви, кто из членов королевской семьи смотрит сериал, она заметила, что некоторые видели его, однако имен называть не стала. Она также добавила, что новый сезон может стать наиболее популярным благодаря его скандальному содержанию.

В новом сезоне будет 10 эпизодов. Актерский состав, как и было объявлено ранее, будет меняться в сериале каждые два сезона. В продолжении "Короны" роль королевы Елизаветы исполнит британская актриса Имельда Стонтон. Принца Филиппа сыграет Джонатан Прайс, принцессу Диану – Элизабет Дебики, принца Чарльза – Доминик Уэст, принцессу Маргарет – Лесли Мэнвилл.

О трагической гибели принцессы Дианы расскажет шестой сезон "Короны", съемки которого уже идут. Как рассказывал автор проекта Питер Морган, шестой сезон станет последним. Впрочем, отношения принца Чарльза и принцессы Дианы будут центральной темой нынешнего, пятого сезона.

Королева Елизаветы скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

73-летний сын королевы Чарльз стал новым королем Соединенного Королевства.

В течение недели после смерти королевы первый сезон "Короны" попал в десятку лучших сериалов Netflix.

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