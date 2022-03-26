"Расконсервированная" российская техника разворована, командир полка застрелился, - украинская разведка

Об этом сообщило ГУР Минобороны .



Оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения. На аэродроме в Климовом Брянской области (35 км от границы Украины) россияне разворачивают ремонтно-восстановительную базу и пытаются починить значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Однако состояние машин в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным их полноценное использование. Также кафиры создают места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя.



"В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности восстановления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электронику с содержанием драгоценных металлов", - отметили в разведке.



В частности, в 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков более или менее трудоспособен только один. Остальные – полностью разукомплектованы. У части техники нет двигателей. План передать на фронт снятую с хранения технику сорван.



"По имеющейся информации – командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии РФ – застрелился", – добавили в ГУР Минобороны.





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