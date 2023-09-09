Раскол в Республиканской партии США грозит будущему предоставлению помощи Украине, - Washington Post

Об этом сообщает Washington Post.

Конгресс снова начинает противоречивый процесс рассмотрения вопроса о том, насколько велик может быть чек президента Байдена для поддержки потока американской помощи.

"Отношение американцев к Украине меняется, Капитолийский холм испытывает давление, поскольку страна приближается к году выборов, а долгожданное летнее наступление Украины пока принесло лишь незначительные территориальные достижения. Таким образом, с каждым последующим запросом на финансирование, получение одобрения Конгресса, вероятно, будет становиться все более сложной задачей, говорят законодатели и аналитики", - говорится в сообщении.

В августе Белый дом направил законодателям дополнительный бюджетный запрос на 40 миллиардов долларов, более половины из которых пойдут на помощь Украине. Согласно анализу Марка Ф. Канциана из Центра стратегических и международных исследований, если финансирование будет одобрено, общий объем американских инвестиций достигнет 135 миллиардов долларов.

Особо острым этот вопрос стал для Республиканской партии, чей шумный правый фланг ведет агрессивную кампанию, чтобы собрать общественную поддержку для сокращения помощи Украине. Если бы некоторые республиканцы добились своего, цена будущей помощи была бы равна нулю.

Лидеры республиканцев, демократов и Белый дом настаивают, что большинство в Конгрессе продолжает поддерживать помощь Украине.

После встречи с руководством Сената советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что законодатели имеют "многие конкретные вопросы" относительно политики администрации и "конструктивных предложений" о том, что нужно изменить. Однако он сказал журналистам, что остается сильная двухпартийная воля поддерживать "обязательство Америки".

Тем не менее, принцип "Америка превыше всего" создает серьезные вызовы для умеренных республиканцев, пытающихся убедить все более настороженную партийную базу в том, что политика Украины отвечает консервативным и финансовым ценностям, необходимым для национальной безопасности США, и не приведет к еще одной "вечной войне" типа Афганистана - аргумент, на котором настаивают жесткие правые.

Отмечается, что для республиканцев, исторически поддерживающих американский интервенционизм, внутренняя борьба за помощь Украине подчеркивает, что аналитики называют более широкой борьбой партии за определение того, что она представляет.

Один из ветеранов партии Брэдли Боумэн, представляющий консервативный Фонд защиты демократий, назвал эту ситуацию "борьбой Республиканской партии за свою душу".

"Я достаточно стар, чтобы помнить Рональда Рейгана. Я просто не могу представить себе Республиканскую партию, которая мягко относится к Кремлю, которая не понимает важности безопасности в Европе", – отметил он.