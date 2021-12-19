Раскол в "Голосе": Корниенко назвал людей, которые должны ходить на согласительный совет от фракции

Об этом он сказал на брифинге, передает Укринформ .

"Думаю, что на согласительный совет должны ходить руководители фракции или лица, ими уполномоченные. Это всегда так было по регламенту. У нас сейчас есть такая информация, что главой фракции является Устинова, заместителем является Клименко”, - отметил Корниенко.

В то же время, он добавил, что ситуацией должен заниматься сам "Голос".

“Мы выполняем регламент. Фракция провела заседание, определила новое руководство, сказала, что это сделала на основе определения суда. Мы, аппарат, спросили, есть ли это решение. Они показали его. Аппарат сформировал запрос, который я в соответствии с регламентом объявил на заседании. Далее – пожалуйста, есть суды, есть разные способы обжалования тех или иных решений. Здесь, если речь идет обо мне как о председательствующем на заседании, то, конечно, они могут оспаривать и мои решения, я это допускаю. Допускаю, что могут подавать какие-либо заявления об уголовных делах. Я готов все соответствующие процессуальные действия совершать”, - заметил Корниенко.

Напомним, семь народных депутатов фракции "Голос" вышли из партии .

Позже 10 народных депутатов фракции "Голоса" заявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость" из-за недовольства действиями руководства партии и фракции

Народная депутат Александра Устинова заявила, что главной причиной создания депутатского объединения "Справедливость" является некомпетентное руководство партии и отклонение от основных идей, с которыми они шли на выборы.

Вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос", ее возглавила Александра Устинова вместо Ярослава Железняка.

На брифинге главы Совета Руслана Стефанчука Железняк заявил, что "Корниенко совершил уголовное преступление по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака".