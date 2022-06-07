"Раскол". Собор РПЦ осудил провозглашение УПЦ МП "Независимости"

Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

На собрании заявили, что изменить статус УПЦ МП можно только постановлением поместного собора РПЦ. А самостоятельные решения по изменению статуса в РПЦ считают "расколом" внутри церкви. Также в русской церкви считают, что украинские власти и "экстремистски настроенная часть украинцев" якобы давят на украинскую церковь московского патриархата.

Как сообщалось, на Синоде также решили , что сейчас невозможна регулярная коммуникация между УПЦ МП и крымскими епархиями, которые до сих пор подчинялись украинской церкви. Поэтому решили принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное подчинение патриарху Кириллу. Эти епархии должны создать Крымскую митрополию.

26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.

После этого Крымская епархия УПЦ МП заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.

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