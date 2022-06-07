"Раскол". Собор РПЦ осудил провозглашение УПЦ МП "Независимости"
Синод русской православной церкви в Москве 7 июня осудил собор Украинской православной церкви московского патриархата, на котором раздались заявления о независимости
Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви.
На собрании заявили, что изменить статус УПЦ МП можно только постановлением поместного собора РПЦ. А самостоятельные решения по изменению статуса в РПЦ считают "расколом" внутри церкви. Также в русской церкви считают, что украинские власти и "экстремистски настроенная часть украинцев" якобы давят на украинскую церковь московского патриархата.
Как сообщалось, на Синоде также решили , что сейчас невозможна регулярная коммуникация между УПЦ МП и крымскими епархиями, которые до сих пор подчинялись украинской церкви. Поэтому решили принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное подчинение патриарху Кириллу. Эти епархии должны создать Крымскую митрополию.
- 26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.
- После этого Крымская епархия УПЦ МП заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное