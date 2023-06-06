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Раскол между вагнеровцами и минобороны РФ снижает их боеспособность, - ISW

6 июня, 2023 вторник
06:03
Война с Россией

ЧВК Вагнера и минобороны РФ продолжают открыто и жестко конфликтовать, что негативно влияет на боеспособность обоих подразделений

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Российские милблогеры озабоченно отреагировали на видео подполковника Веневитина, указав, что несколько известных провоенных спикеров все больше озабочены последствиями раскола Вагнера и МО.

Один известный милблогер призвал судить Веневитина в военной прокуратуре, что было бы нормальной практикой в таких случаях, но отметил, что конфликт ЧВК Вагнера и минобороны РФ "продолжает быть нездоровым".

Другой милблогер, утверждавший, что лично общался с командованием компании, обвинил подразделения ЧВК и МО в том, что они не знают, за что воюют и пытаются опередить друг друга, чтобы быть "героями".

Бывший российский офицер и известный критик-военной кампании Игорь Гиркин отметил, что видео с Веневитиным является еще одним шагом к "неприятностям" независимо от обстоятельств инцидента и что Пригожин провоцирует открытую войну между подразделениями, якобы находящимися на одной стороне войны.

Поскольку Пригожин продолжает пытаться поддерживать информационную релевантность, его риторические шарады, вероятно, еще больше усугубят разногласия между минобороны и ЧВК "Вагнера", тем самым препятствуя общей боеспособности обеих сил и дополнительно порождая рост недовольства в информационном пространстве, которое ранее поддерживало его.

  • Напомним, легион "Свобода России", совершающий рейды на Белгородщину, обратился в Пригожин с предложением обменять командира 72-й бригады ВС РФ Романа Веневитина на несколько российских пленных. Глава вагнеровцев ответил, что передал подполковника стражам порядка.
Вагнергейт
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