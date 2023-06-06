Раскол между вагнеровцами и минобороны РФ снижает их боеспособность, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Российские милблогеры озабоченно отреагировали на видео подполковника Веневитина, указав, что несколько известных провоенных спикеров все больше озабочены последствиями раскола Вагнера и МО.

Один известный милблогер призвал судить Веневитина в военной прокуратуре, что было бы нормальной практикой в таких случаях, но отметил, что конфликт ЧВК Вагнера и минобороны РФ "продолжает быть нездоровым".

Другой милблогер, утверждавший, что лично общался с командованием компании, обвинил подразделения ЧВК и МО в том, что они не знают, за что воюют и пытаются опередить друг друга, чтобы быть "героями".

Бывший российский офицер и известный критик-военной кампании Игорь Гиркин отметил, что видео с Веневитиным является еще одним шагом к "неприятностям" независимо от обстоятельств инцидента и что Пригожин провоцирует открытую войну между подразделениями, якобы находящимися на одной стороне войны.

Поскольку Пригожин продолжает пытаться поддерживать информационную релевантность, его риторические шарады, вероятно, еще больше усугубят разногласия между минобороны и ЧВК "Вагнера", тем самым препятствуя общей боеспособности обеих сил и дополнительно порождая рост недовольства в информационном пространстве, которое ранее поддерживало его.