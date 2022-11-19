Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что Россия 16 ноября осуществила самый большой в истории выпуск долговых обязательств за один день, привлекая 820 млрд рублей (13,6 млрд долл. США).

"Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом для поддержки расходов на оборону, значительно возросших после вторжения в Украину", - говорится в обзоре.

Разведчики отметили, что задекларированные расходы страны-террориста на национальную оборону на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 трлн рублей (84 млрд долларов), что более чем на 40% превышает предыдущий бюджет на 2023 год, объявленный еще в 2021 году.

"Выпуск долговых обязательств обходится дорого в периоды неопределенности. Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что Министерство финансов России оценивает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все более неопределенную налогово-бюджетную ситуацию в следующем году", - добавляет британская разведка.

17 ноября британская разведка сообщила, что РФ истощает свои запасы крылатых ракет массированными ударами по Украине. "Продолжение ударов в таких масштабах сильно истощает российские резервы конвенционных крылатых ракет. Разрушение украинской инфраструктуры стало ключевым элементом стратегического подхода РФ к кампании", - говорится в разведывательной пресс-службе.

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