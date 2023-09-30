Расходы на оборонное производство в проекте госбюджета увеличены в 7 раз, - Шмыгаль

Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на Форуме оборонных индустрий, заявил, что в проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год увеличены расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в 7 раз — до 55,8 млрд грн.

"Сегодня украинский ВПК переживает новое рождение. Мы запускаем новые производства. Расширяем те, которые давали результаты до начала полномасштабного вторжения. Инвестируем в новые технологии и новые разработки. Работаем с партнерами", - отметил глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, в 2023 году правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству разного типа беспилотников. Системно упрощаем бюрократические процедуры по производству различных видов техники и вооружения.

В частности, он добавил, что частный сектор – ключевой партнер, и Украина готова помогать всем, кто производит качественное оружие для нашей армии.

Как сообщил Денис Шмыгаль, на сегодняшний день Украина уже сотрудничает со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники. Кроме того, прорабатываются вопросы создания в Украине замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов.

Что известно о Форуме оборонных индустрий

Впервые президент Украины Владимир Зеленский упомянул о Форуме оборонных индустрий в начале августа на конференции послов Украины в Ужгороде.

Уже 17 августа он анонсировал проведение осенью первого Форума оборонных индустрий, призванного собрать украинских и иностранных производителей оружия и дать новый импульс безопасности для мира.

Зеленский добавил, что Форум запланирован как первая фиксация достижений оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", - подчеркнул президент.

Впоследствии, 16 сентября, Зеленский сообщил , что уже 86 ведущих оборонных компаний мира – а это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине этой осенью. А уже 25 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что участие в Форуме оборонных индустрий в Киеве подтвердили 165 оборонных компаний из 26 стран.

В день проведения Международного форума, 29 сентября, Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и первого в мире флота морских дронов.